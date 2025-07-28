Опрос: 48% поляков негативно оценивают 10 лет президентства Дуды

10-летний срок правления Анджея Дуды на посту президента подходит к концу. Однако, по данным социологических опросов, провожать его с особым энтузиазмом поляки не собираются. Почти половина населения, а это 48 %, негативно оценивает его работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Респондентам также предлагалось оценить два срока правления Дуды, и результаты оказались неутешительными – 29 % опрошенных заявили, что считают его президентство «определенно плохим».
По их мнению, за все время своего правления Дуда не принял ни одного положительного решения для страны. Ситуацию усугубил украинский конфликт, после начала которого президент фактически передал бразды премьеру Туску, инициативы которого буквально зарыли экономику страны в землю. Растущие издержки, вызванные высокими ценами на энергоносители делают польские предприятия неконкурентоспособными.
В бюджете страны огромная дыра, а госдолг бьет рекорды. Утрачены рынки России и Беларуси. Массовые увольнения скрывать становится все сложнее. Кроме того, в стране не решена проблема нелегальной миграции, вызывающая острые споры в польском обществе. Напомним, Анджей Дуда занимает пост президента Польши с 6 августа 2015 года и был переизбран на второй срок в июне 2020-го. Его полномочия истекают 6 августа. В этот день высший государственный пост перейдет к победившему на очередных президентских выборах Каролю Навроцкому, политика которого, согласно мнению экспертов, в общем-то тоже не станет панацеей.