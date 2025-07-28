Опрос: 48% поляков негативно оценивают 10 лет президентства Дуды

10-летний срок правления Анджея Дуды на посту президента подходит к концу. Однако, по данным социологических опросов, провожать его с особым энтузиазмом поляки не собираются. Почти половина населения, а это 48 %, негативно оценивает его работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Респондентам также предлагалось оценить два срока правления Дуды, и результаты оказались неутешительными – 29 % опрошенных заявили, что считают его президентство «определенно плохим».