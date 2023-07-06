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«Руководство к действию». Чем может быть полезен генетический паспорт?

06 июля 2023 19:54
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Наука в области генетики развивается семимильными шагами. Ученые утверждают, что в ДНК записаны гены, отвечающие за нашу внешность, характер, поведение, способности и, самое главное, здоровье. О том, почему ДНК иногда дает сбой, как диагностировать наследственные заболевания и можно ли их предотвратить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
К теме генетических паспортов. Давайте сначала определимся, у кого он есть?

«Руководство к действию». Чем может быть полезен генетический паспорт?-1

Павел Морозик, заместитель директора по научной работе Института генетики и цитологии НАН Беларуси:
Я себе не оформлял.

Наталья Надольская:
Но информация у вас есть, да?

Павел Морозик:
В рамках научных исследований.

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
В электронном виде она у вас, вы уже давно все прочитали.

Павел Морозик:
Начали мы оказывать эту услугу с 2011 года, но более интенсивно процесс пошел где-то с 2014 года. Соответственно, генетический паспорт содержит информацию об индивидуальных особенностях человека, то есть его какие-то варианты генов по разным направлениям. Опять же, он может быть универсальный, может быть по какому-то конкретному направлению. То есть сами эти паспорта у нас все время растут – уже более 70 генов.

Сергей Парчевский:
Если этот паспорт выявил генетическую предрасположенность к какому-то заболеванию у человека? Ему что делать – прямо сразу бросаться и пытаться на предупреждение работать или успокоиться, может быть, еще раз там что-то перепроверить?

«Руководство к действию». Чем может быть полезен генетический паспорт?-4

Павел Морозик:
Нет, в первую очередь генетический паспорт – это не приговор, то есть это руководство к действию.

Сергей Парчевский:
Это повестка такая то есть?

Павел Морозик:
Да. То есть рассматривайте генетический паспорт, как опору для изменения образа жизни, если есть предрасположенность к какому-то заболеванию.

Сергей Парчевский:
То есть гены поменять можно?

Павел Морозик:
Гены поменять можно. Но необязательно менять гены, можно поменять образ жизни.

Сергей Парчевский:
Который повлияет на изменение генома, может повлиять.

«Наследственные особенности человека». Может ли стресс стать причиной развития генетического заболевания – подробнее здесь.

# Здоровье # общество # Наталья Надольская # Павел Морозик # Сергей Парчевский # Фотофакт

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