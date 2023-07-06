«Руководство к действию». Чем может быть полезен генетический паспорт?

Наука в области генетики развивается семимильными шагами. Ученые утверждают, что в ДНК записаны гены, отвечающие за нашу внешность, характер, поведение, способности и, самое главное, здоровье. О том, почему ДНК иногда дает сбой, как диагностировать наследственные заболевания и можно ли их предотвратить, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

К теме генетических паспортов. Давайте сначала определимся, у кого он есть?

Павел Морозик, заместитель директора по научной работе Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Я себе не оформлял. Наталья Надольская:

Но информация у вас есть, да? Павел Морозик:

В рамках научных исследований. Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

В электронном виде она у вас, вы уже давно все прочитали. Павел Морозик:

Начали мы оказывать эту услугу с 2011 года, но более интенсивно процесс пошел где-то с 2014 года. Соответственно, генетический паспорт содержит информацию об индивидуальных особенностях человека, то есть его какие-то варианты генов по разным направлениям. Опять же, он может быть универсальный, может быть по какому-то конкретному направлению. То есть сами эти паспорта у нас все время растут – уже более 70 генов. Сергей Парчевский:

Если этот паспорт выявил генетическую предрасположенность к какому-то заболеванию у человека? Ему что делать – прямо сразу бросаться и пытаться на предупреждение работать или успокоиться, может быть, еще раз там что-то перепроверить?