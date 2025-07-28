Алина Змушко вышла в финал чемпионата мира по водным видам спорта

Алина Змушко вышла в решающий заплыв чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соотечественница сохраняет шансы на медаль на дистанции 100 метров брассом. На предварительной стадии белоруска заняла скромное 16-е место, но в одной второй финишировала уже четвертой и квалифицировалась в завтрашний финал с пятым графиком. Ее результат – 1 минута 6 секунд и 9 сотых. Конкуренцию Алине в борьбе за место на пьедестале составят представительницы США, России, Италии, Китая, Японии, Германии и Литвы.

А вот Анастасию Шкурдай постигла неудача. Она расположилась на итоговой 15-й позиции на стометровке на спине и выбыла из гонки за награды на этой дистанции.