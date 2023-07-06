«Мы в одной лодке. Начнём драться – дырка в лодке появится – утонем оба». Лукашенко о взаимоотношениях с Путиным

Переход к многополярности уже не остановить ни мирным, ни военным образом. Это одно из заявлений Президента нашей страны, прозвучавшее сегодня, 6 июля, во Дворце Независимости в ответ на вопросы представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наш политический обозреватель Алена Сырова продолжит тему. Особняком стоят вопросы о взаимоотношениях, взаимодействии Александра Лукашенко и Владимира Путина. На фоне событий, связанных с ЧВК.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Был ли ослаблен президент Путин? Значит не надейтесь на это. Никакого шатания не было, никакой ослабленности не было. Путин занимался своими вопросами. Знаете, в такой ситуации и президент Путин, и любой президент, наоборот, активизируется, собирается, но Путин тем более, я его характер знаю. Это наоборот способствовало его собранности, но и, в хорошем смысле слова, агрессивности, чтобы защитить страну и ответить.

Люк Лакруа:

Ваше вмешательство в ситуацию с ЧВК «Вагнер» усилило или ослабило ваши отношения с президентом Путиным?