«Мы в одной лодке. Начнём драться – дырка в лодке появится – утонем оба». Лукашенко о взаимоотношениях с Путиным
Переход к многополярности уже не остановить ни мирным, ни военным образом. Это одно из заявлений Президента нашей страны, прозвучавшее сегодня, 6 июля, во Дворце Независимости в ответ на вопросы представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наш политический обозреватель Алена Сырова продолжит тему.
Особняком стоят вопросы о взаимоотношениях, взаимодействии Александра Лукашенко и Владимира Путина. На фоне событий, связанных с ЧВК.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Был ли ослаблен президент Путин? Значит не надейтесь на это. Никакого шатания не было, никакой ослабленности не было. Путин занимался своими вопросами. Знаете, в такой ситуации и президент Путин, и любой президент, наоборот, активизируется, собирается, но Путин тем более, я его характер знаю. Это наоборот способствовало его собранности, но и, в хорошем смысле слова, агрессивности, чтобы защитить страну и ответить.
Люк Лакруа:
Ваше вмешательство в ситуацию с ЧВК «Вагнер» усилило или ослабило ваши отношения с президентом Путиным?
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Я удивляюсь вообще этому вопросу! Почему наши отношения должны быть ослаблены в результате? Мы вместе решали проблемы, решили серьезнейшую проблемы для России. Я думаю, что, наоборот, наши отношения будут более крепкими, хотя, куда уже больше, мы и так давным-давно имеем добрые отношения. Мы вместе решаем серьезные вопросы, которые появляются, так или иначе и в наших отношениях, и вокруг нас. Я не думаю так. Если возникнут какие-то напряжения, у нас установлены каналы связи, в течение нескольких минут мы можем обговорить, в течение нескольких часов встретиться и обсудить любую проблему. Ну, вы же понимаете, что мы в одной лодке и нам деваться некуда. Начнем драться – дырка в лодке появится – утонем оба. Мы прагматичные люди, нам же не 20 и не 25 лет.
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