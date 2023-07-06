«Ради мира мы будем делать в Беларуси всё, как и раньше». Президент о консолидации всех антиглобалистских сил
Переход к многополярности уже не остановить ни мирным, ни военным образом. Это одно из заявлений Президента нашей страны, прозвучавшее сегодня, 6 июля, во Дворце Независимости в ответ на вопросы представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Философский ответ погрузил в раздумья американского гостя. А вопрос украинской гражданки, ставшей белорусской ведущей телеканала СТВ и, как ее уже окрестили, «пропагандистской Лукашенко», Надежды Сасс немного озадачил самого Президента.
Надежда Сасс, ведущая телеканала СТВ:
Как вы относитесь к тому, чтобы Минск выступил инициатором консолидации всех антиглобалистских сил? Возможно, местом проведения международного антиглобалистского форума? Потому как, на мой взгляд, сейчас существует вопрос на консолидации во многих странах, в том числе на Западе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы над этим подумаем, но вот как меня часто называют иногда «миротворец», «посредник», «переговорщик» и прочее. Слушайте, я со всеми такой. Если этот форум проводить с целью объединения каких-то сил, наверное, вряд ли мы подходим как страна, потому что все же хотят, чтобы как Китай: богатая, влиятельная и так далее. Ну, а как глава государства этого, честно скажу, вряд ли я для этого подойду. Но если нужно будет, если мы придем с теми силами, о которых вы говорите, к пониманию того, что надо сделать – пожалуйста. Ради мира мы будем делать в Беларуси все, как и делали раньше.
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