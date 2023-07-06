«Ради мира мы будем делать в Беларуси всё, как и раньше». Президент о консолидации всех антиглобалистских сил

Переход к многополярности уже не остановить ни мирным, ни военным образом. Это одно из заявлений Президента нашей страны, прозвучавшее сегодня, 6 июля, во Дворце Независимости в ответ на вопросы представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Философский ответ погрузил в раздумья американского гостя. А вопрос украинской гражданки, ставшей белорусской ведущей телеканала СТВ и, как ее уже окрестили, «пропагандистской Лукашенко», Надежды Сасс немного озадачил самого Президента.