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К концу 2027-го ущерб мировой экономике от торговой войны Трампа достигнет 2 трлн долларов

28 июля 2025 20:04
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Мировая экономика рискует понести колоссальные убытки из-за торговой войны, развязанной политикой Трампа. Агентство Bloomberg сообщает о неутешительном прогнозе: к концу 2027 года ущерб может достичь астрономической суммы в 2 триллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К концу 2027-го ущерб мировой экономике от торговой войны Трампа достигнет 2 трлн долларов-2

При этом Дональд Трамп продолжает курс на повышение таможенных пошлин, заключив предварительные соглашения с Европейским союзом, Японией и другими странами. Он также обещает ввести еще более высокие тарифы с 1 августа для тех государств, которые не готовы пойти на его условия. СМИ подчеркивают, что общий уровень пошлин в США сейчас находится на самом высоком уровне с 1930-х годов и примерно в шесть раз превышает уровень, действовавший в начале 2025 года, когда Трамп вступил в должность.

Напомним, что в начале апреля глава Белого дома ввел пошлины против более чем 120 стран мира. Спустя неделю поставил на стоп данное решение до июля, но в последствии продлил тарифную передышку еще на месяц. Срок истекает через три дня, однако не все страны успели сесть за стол переговоров с Вашингтоном.

# Международная политика

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