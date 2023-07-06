«Путин герой или не герой этой истории?» Лукашенко ответил Розенбергу на вопрос о ЧВК «Вагнер»

Переход к многополярности уже не остановить ни мирным, ни военным образом. Это одно из заявлений Президента нашей страны, прозвучавшее сегодня, 6 июля, во Дворце Независимости в ответ на вопросы представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: может, в Москву поехал, может, еще где-то, но на территории Беларуси Пригожина нет. Подробности здесь. В общем-то, в этом ответе Президента на вопрос Мэтью Чэнса из CNN все, что нужно знать по теме, но его коллеги приехали со схожим редакционным заданием, так что тема не единожды поднималась. Особенно усердствовал Стивен Розенберг, все мы помним его умение выхватывать слова из контекста и сопоставлять факты.

Стивен Розенберг, ведущий международный обозреватель британской телекомпании :

По поводу оценок, разные оценки этих драматических событий, да, в Москве и в Минске.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну, как в Москве, ты лучше знаешь, ты там живешь.

– Ну да. Но вы сказали, что в этой истории ни Путин, ни Лукашенко не герои. Много упустили, вы сказали: «Мы прошлепали».

– Я не говорил «много упустили».

– Нет?

– Я говорил: «Мы – и Путин, и Лукашенко – упустили ситуацию, думали, что рассосется. Не рассосалась.

– Вот, а Кремль говорит: герой есть. Вот российского государственное телевидение прямо говорит: «Безусловный герой здесь Путин».

– Я не слышал, чтобы кто-то сказал «герой Путин». Это вы так додумали.

– Нет, «Вести недели», Киселев. Все-таки Путин герой или не герой в этой истории?

– Что касается Киселева, я, правда, не слышал, что он говорил «герой», я слышал, что он сказал о Беларуси. По-моему, что когда там замочили, и «Вагнер» понял, что их замочили, только тогда они пошли на переговоры с Россией. Это слишком вольная интерпретация ситуации. Мочить-то начали, когда сбили вертолет и самолет. Знаете? Знаете, что «Вагнер» сбили, когда их начали атаковать и наносить удары? Пригожин мне сказал, 32 человека погибло у них тогда. Они сбили несколько вертолетов, три, вроде бы, и самолет. Вот тогда, в 11 часов, у нас состоялись переговоры. А не тогда, когда кто-то там кого-то победил. Поэтому слишком вольная и непонятная интерпретация событий у человека, которого вы только что назвали.