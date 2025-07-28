В Греции стартовало первенство мира по борьбе среди юниоров – результаты белорусов в первый день

В Греции стартовало первенство мира по борьбе среди спортсменов не старше 17 лет с участием белорусских атлетов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первыми на афинский ковер вышли представители греко-римского стиля. Сегодня силы пробовали четыре соотечественника. Однако пройти высоко по турнирной сетке не получилось. Тимофей Семененко и Даниил Маслаков завершили выступление в 1/8 финала. Еще два спортсмена не сумели справиться с квалификацией.

29 июля свои силы попробуют еще трое наших «классиков». Затем программу планетарного форума продолжат состязания среди женщин, а завершат розыгрыш наград борцы вольного стиля. Отметим, всего юношеский чемпионат мира собрал почти 700 атлетов.