«Все изменения должны быть эволюционными». Место Беларуси на современной карте мира обсудили на ВНС

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание – это не только видение внутренней политики и отношений с нашими ближайшими соседями, но и ответы на все мировые вызовы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Каково место нашей страны на современной карте мира? Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь. Игорь Позняк, СТВ:

Россия и Китай – два государства, которые чаще других вспоминали во время народной дискуссии во Дворце Республики. Союзная Россия остается нашим стратегическим партнером. «Всепогодные» отношения с Китаем – именно так их трактуют в Пекине – также тренд ближайших лет. Но здесь не сбрасываем со счетов и беспрецедентное давление извне. Итак, Беларусь в сложнейшей системе геополитических переплетений, а порой и хитросплетений – что об этом говорили на Всебелорусском собрании? Детали нашей внешней стратегии в материале Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, корреспондент:

«А хто там ідзе? – Беларусы. – А чаго яны хочуць? – Адзінства, развіцця, незалежнасці». Именно Дворец Республики стал триггером развития белорусской модели восприятия мира. Именно при Президенте Лукашенко этот долгострой стал уникальной площадкой, платформой для реального народовластия. Беларусь отстояли, теперь впереди очередной этап развития.

Евгений Пустовой:

Всебелорусское собрание – это классика демократии славянского мира. Суровая классика жизни на нашей территорий отражена в легенде Короткевича о том, как в одном месте нашли две стрелы. На одной рунами было написано «вперед». На другой – «назад». Вот так и живем. На геополитическом изломе. Александр Лукашенко: была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа по принципу блицкрига

Евгений Пустовой:

Белорусам много не надо: быть хозяевами в своем доме и дружить с соседями. Но нам всегда пытаются навязать, с кем и какой забор ставить. Не пойдет. Давайте быть сябрамі или партнерами. Быть, а не казаться. Президент Беларуси о России: пока мы рядом стоим плечо к плечу или спина к спине никто нас на колени не поставит

Евгений Пустовой:

В самой старой демократии мира США внешнеполитический курс решают конгрессмены и сенаторы. Истеблишмент не советуется с ковбоями из Техаса или домохозяйками из Канзаса. У нас по-другому – на референдуме белорусы поддержали интеграцию с Россией. Но по уличной истерии в августе казалось: пора поворачивать на Запад. Социологическое исследование в преддверии ВНС показало: две трети прежде всего за интеграцию с Россией, и около трети – с Европейским союзом. Что там – живо рассказал гость форума из Украины. Руководитель Компартии Украины: беспамятство привело к тому, что Европа выбросила народ Украины на окружную

Евгений Пустовой:

В преддверии встречи звучали невероятные фейки: ВНС – для слияния двух стран. Зачастую различные силы в обеих странах интеграцию трактуют как поглощение Кремлем суверенитета Беларуси. Но большая Россия поглощает наши товары – от молочки до грузовиков. В Европе недемократично отгораживаются от нашего экспорта пошлинами. Оттуда привыкли лишь диктовать диктатурам как жить, импортировать свои ценности и интересы.

Ивана Жигон, руководитель белорусско-сербского общества дружбы (Сербия):

Все более видна ваша героическая борьба в центре Европы, на самом тяжелом геостратегическом направлении, как мы, сербы, понимаем такое положение (подробнее читайте здесь).

Евгений Пустовой:

Обращение к молодежи понятно – на нее ставка. Ведь тот, кто хочет завоевать страну, воспитывает ее подрастающие поколение. Нас постоянно атакуют: молодежь, мол, против Лукашенко. Так ли это? Глава государства по своей сути сам с критическим мышлением. Недавно посетил самый протестный вуз – БГУ. Результатами диалога делится со всей страной. «Они меня удивили». Александр Лукашенко рассказал, сколько студентов БГУ поддерживают действующую власть в Беларуси

Евгений Пустовой:

На форуме молодежь была представлена очень широко. Нет, не невероятная – та политикой если и интересуется, то в режиме TikTok, когда полминуты хватает задурить голову, но не разобраться в самой сути.

Евгений Пустовой:

Диалог молодежи и власти проходил, что называется, в прямом эфире. Особо внимательным зрителям запомнилось сразу несколько ярких молодых делегатов. Среди поколения Z не только айтишники и менеджеры, есть и те, кто в руках держат вещи потяжелее последнего айфона.

Што значыць быць патрыётам сваёй краіны? Любіць, паважаць, цаніць. Так, але самае галоўнае – трэба яшчэ штосьці рабіць. Рабіць канкрэтнае, дакладнае. Мне пашанцавала ў жыцці: я нарадзіўся ў вёсцы, у калгасе. І гэтым вельмі ганаруся. За апошні час слова «калгаснік» стала гучаць неяк абразліва, але дзякуючы такім, як мой дзед, мой бацька, мае суседзі, мы маем на стале хлеб, маем і да хлеба.

Евгений Пустовой:

Беларускасць – это не разменная карта в политической игре, а поэтически одухотворенная действительность. Самые знаковые произведения были созданы именно при Союзе, а в годы оголтелой демократии – ничего стоящего. Двуязычие было и останется нашим демократически брендом.

Найти общий язык – в том числе задача этой встречи. Нас пытаются разорвать на своих и чужих, на тех, кто за русский и западный мир. А настоящие белорусы просто за мир.

Это всплеск, который показал суть, что мы едины. Мы за Беларусь.

Мысль самая главная, которая прозвучала (мне кажется, это очень важно), о том, что все изменения должны быть эволюционными. И здесь мы должны действовать очень аккуратно.

Евгений Пустовой:

На открытое противостояние идут, когда в стране хаос. Чтобы для него не было никаких предпосылок, занялись политическим апгрейдом. Олег Гайдукевич: это же первое ВНС, на котором, помимо социально-экономического развития, мы говорили о политике