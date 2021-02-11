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Президент Беларуси о России: пока мы рядом стоим плечо к плечу или спина к спине никто нас на колени не поставит

11 февраля 2021 11:54
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Новости Беларуси. Какие бы мы ни ставили цели, главным ориентиром остаются люди. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нельзя отстраняться от геополитической повестки. Беларусь должна и дальше выстраивать эффективное сотрудничество на международной арене. Президент довольно бескомпромиссно высказался в отношении всевозможных обвинений Беларуси в выборе неудобных кому-то союзников.

Президент Беларуси о России: пока мы рядом стоим плечо к плечу или спина к спине никто нас на колени не поставит-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы не рассматриваем ни одно из государств в качестве противника, осуждаем любой военный конфликт и последовательно выступаем за мирное урегулирование споров. Мы неизменно готовы выстраивать отношения со всеми странами и союзами на основе принципов равноправия, взаимоуважения, невмешательства в наши внутренние дела. В этом вся суть нашей концепции многовекторности. При этом основным экономическим партнером и стратегическим союзником была и будет наша Россия. Она нам не чужая, потому что там живут не только наши люди и очень близкие россияне, прежде всего русский народ.

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Президент Беларуси о России: пока мы рядом стоим плечо к плечу или спина к спине никто нас на колени не поставит-4

Я не вижу весомых причин отказываться от подобной многовекторности. Это объективная реальность для любого здравого политика, который когда-либо будет руководить Беларусью. В свете последних событий содействие Российской Федерации имело для нас важнейшее значение. При этом подчеркну: данная позиция России не помощь действующей власти, а поддержка братского государства и белорусского народа в условиях нынешних и грядущих глобальных трансформаций. Помните, я когда-то говорил… Очень либералы возбудились в России по поводу моего заявления, что придет время и нам с президентом России придется стоять спина к спине и отстреливаться. И пока мы рядом стоим плечо к плечу или спина к спине никто нас на колени не поставит и не наклонит. В этом суть.

# Всебелорусское народное собрание # Александр Лукашенко # Фотофакт

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