Президент Беларуси о России: пока мы рядом стоим плечо к плечу или спина к спине никто нас на колени не поставит

Новости Беларуси. Какие бы мы ни ставили цели, главным ориентиром остаются люди. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нельзя отстраняться от геополитической повестки. Беларусь должна и дальше выстраивать эффективное сотрудничество на международной арене. Президент довольно бескомпромиссно высказался в отношении всевозможных обвинений Беларуси в выборе неудобных кому-то союзников.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы не рассматриваем ни одно из государств в качестве противника, осуждаем любой военный конфликт и последовательно выступаем за мирное урегулирование споров. Мы неизменно готовы выстраивать отношения со всеми странами и союзами на основе принципов равноправия, взаимоуважения, невмешательства в наши внутренние дела. В этом вся суть нашей концепции многовекторности. При этом основным экономическим партнером и стратегическим союзником была и будет наша Россия. Она нам не чужая, потому что там живут не только наши люди и очень близкие россияне, прежде всего русский народ. Александр Лукашенко: современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями