«Они меня удивили». Александр Лукашенко рассказал, сколько студентов БГУ поддерживают действующую власть в Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как вы думаете, какой самый протестный вуз был в Беларуси? Конечно, Белорусский государственный университет, флагман. Они попросили меня приехать на встречу. Была небольшая форточка в графике, я им сказал, я приехал. И не думайте, как некоторые протестуны пишут, что там подобрали аудиторию. Мое железное поручение было – ни в коем случае, там должны присутствовать все. Прошла эта встреча, и я попросил позавчера ту же Наталью Ивановну Кочанову и ректора – пожалуйста, проведите социологические исследования в этом вузе страшно протестном. Вчера к ночи мне доложили результаты. Они меня удивили. Да, они не потрясающие, как по всей стране и так далее, но около 55 % поддерживают действующего Президента и действующую власть. После этого разговора. О чем это говорит? Да, можно иметь свою точку зрения, нужно иметь свою точку зрения, нужно уметь ее отстаивать, но и соглашаться с другой точкой зрения. Но я им прямо в глаза бросил – как вы, будущее нашей страны, могли достукаться до того, когда нам угрожали извне, когда я как Главнокомандующий был вынужден развернуть пол белорусской армии и даже призвать людей из запаса для того, чтобы защитить свою страну, продемонстрировать: не суйтесь – получите? Как вы могли выскочить на улицу и протестовать? Поэтому, если не будем работать с молодежью, погибнем.