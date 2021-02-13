Александр Лукашенко: мы не хотим той демократии, которую проповедовало самое демократическое государство

Новости Беларуси. В Минске завершило работу VI Всебелорусское народное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегаты вернулись домой. Теперь им предстоит выполнить еще одну задачу, поставленную перед ними лично Президентом: рассказать об особенностях большого разговора. И даже не столько о решениях, принятых на собрании, сколько о внутреннем накале этой встречи. С каким настроением участники форума приехали из столицы? И что запомнилось им больше всего? Илона Волынец собрала мнения.

Впервые за целое десятилетие в Бресте на два дня погасли фонари на пешеходной улице Советской. Причина уважительная: известный на всю Беларусь фонарщик стал делегатом ВНС. Но уже этим субботним вечером огни зажглись снова. Дорога домой для брестчан оказалась одной из самых длинных – почти 350 километров. Обычно такой путь из Минска занимает порядка четырех часов, но снежная дорога выиграла у делегатов еще почти три часа. Это не отразилось на общем настроении.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам навязывают извне, а также рекомендуют изнутри. Они рекомендуют распределить полномочия, свободу личности, демократию в своем понимании, либерализм взглядов, убеждений, плюрализм и прочее. Звучит хорошо, и мы вроде не против. Мы не против демократии, и наше собрание сегодня – это демократия. Но мы не хотим той демократии, которую проповедовало самое демократическое государство. Я к тому, что мы всегда должны думать, не поддаваясь эмоции, особенно если нам кто-то советует со стороны, видя в нас серьезнейших конкурентов. Советуют для того, чтобы нас обрушить. Давайте не будем повторять чужих ошибок. Есть горький опыт близких и родных нам друзей и людей, мы его должны использовать. Поэтому еще раз повторяю: мы должны сплотиться. У нас не один лидер в стране, у нас на местах настоящие лидеры. И они сегодня присутствуют, и многие, выступая с этой трибуны, это подтвердили. Запомните: если только нас разделят в нашем собственном доме, мы будем обречены. Мы погибнем. Мы не должны допустить этого разделения. Надо сжать зубы, собраться и пережить этот сложный и неопределенный период.