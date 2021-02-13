Александр Лукашенко: мы не хотим той демократии, которую проповедовало самое демократическое государство
Новости Беларуси. В Минске завершило работу VI Всебелорусское народное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегаты вернулись домой. Теперь им предстоит выполнить еще одну задачу, поставленную перед ними лично Президентом: рассказать об особенностях большого разговора. И даже не столько о решениях, принятых на собрании, сколько о внутреннем накале этой встречи.
С каким настроением участники форума приехали из столицы? И что запомнилось им больше всего? Илона Волынец собрала мнения.
Впервые за целое десятилетие в Бресте на два дня погасли фонари на пешеходной улице Советской. Причина уважительная: известный на всю Беларусь фонарщик стал делегатом ВНС. Но уже этим субботним вечером огни зажглись снова. Дорога домой для брестчан оказалась одной из самых длинных – почти 350 километров. Обычно такой путь из Минска занимает порядка четырех часов, но снежная дорога выиграла у делегатов еще почти три часа. Это не отразилось на общем настроении.
Юрий Сегенюк молодой, но опытный руководитель. Во всем, за что берется, действует по принципу «за работу не должно быть стыдно». Первый секретарь областного комитета БРСМ накануне лично инициировал больше десятка диалоговых площадок. Итогом доволен – всебелорусский диалог состоялся.
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К критике нашему Президенту не привыкать. Отдельные СМИ в дни ВНС, не стесняясь, ограничились скромной заметкой: «Когда же Лукашенко отдаст власть?» Другие, наоборот, не успевали обновлять ленты – уж слишком много ярких цитат, не сухих, не протокольных.
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Ожидаемо сильные выступления премьера и главы МИД, чиновников, политологов. Искренние слова от простых белорусов. Но вот кто бы мог подумать, что в буквальном смысле на слезу пробьют слова гостей из Украины и Сербии, а молодой слесарь металлургического завода и вовсе «порвет зал»?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам навязывают извне, а также рекомендуют изнутри. Они рекомендуют распределить полномочия, свободу личности, демократию в своем понимании, либерализм взглядов, убеждений, плюрализм и прочее. Звучит хорошо, и мы вроде не против. Мы не против демократии, и наше собрание сегодня – это демократия. Но мы не хотим той демократии, которую проповедовало самое демократическое государство. Я к тому, что мы всегда должны думать, не поддаваясь эмоции, особенно если нам кто-то советует со стороны, видя в нас серьезнейших конкурентов. Советуют для того, чтобы нас обрушить.
Давайте не будем повторять чужих ошибок. Есть горький опыт близких и родных нам друзей и людей, мы его должны использовать. Поэтому еще раз повторяю: мы должны сплотиться. У нас не один лидер в стране, у нас на местах настоящие лидеры. И они сегодня присутствуют, и многие, выступая с этой трибуны, это подтвердили. Запомните: если только нас разделят в нашем собственном доме, мы будем обречены. Мы погибнем. Мы не должны допустить этого разделения. Надо сжать зубы, собраться и пережить этот сложный и неопределенный период.
Из первых уст главные решения Всебелорусского народного собрания в коллективах услышат уже в понедельник, 15 февраля. Официальный итог: приняты резолюция и обращение участников. Это если формально. Что еще важно – каким был эмоциональный посыл.
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VI Всебелорусское собрание состоялось. И это уже история, которую и дальше нам писать вместе.
Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.