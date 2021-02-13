«Нас не бомбили человеческими правами, это были настоящие бомбы». Вот что говорили гости из Сербии и Украины на ВНС

Новости Беларуси. Всю эту неделю Беларусь жила Всебелорусским народным собранием. Всем нам предстоит оценить его значение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Своим авторским взглядом не обошел народный форум и Евгений Пустовой. Подробнее в видеоматериале.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Давайте послушаем гостей форума. Украинского коммуниста, который вспомнил Христа, и голос растерзанной Сербии.

Петр Симоненко, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины:

Я многое бы хотел сказать, но еще раз хочу две фразы произнести, чтобы услышали меня белорусские наши товарищи. У нас уже договорились депутаты в парламенте до того, что женщин Украины надо стерилизовать, потому что в бедной семье женщина не должна рожать детей, которые якобы будут не теми, которые нужны Украине. В парламенте Украины говорят о стерилизации женщины! Я хочу здесь последнюю фразу произнести. Я думаю, вы меня сейчас услышите. В обращении Христа в Нагорной проповеди есть удивительные слова, которыми каждый сегодня, думая о будущем, должен жить этой заповедью: «Не продавайте святыни псам!»

Ивана Жигон, председатель Общества сербско-российско-белорусской дружбы:

Я хочу прежде всего как человек искусства, который направил все свои силы, обратиться к молодежи. Я знаю, что им тяжелее всего, потому что сегодняшний враг настолько хитрый, ловкий, он не нападает только извне, он через планшеты, компьютеры нападает на человека изнутри. Он не нападает только на тело, как раньше, он нападает на их душу. И поэтому я хочу сказать: наши эти самолеты, которые бомбили Сербию, символически были невидимки. И уран обедненный, который опаснее каждого вируса, о котором сейчас говорят, тоже был невидим. Но эти бомбы нас не бомбили человеческими правами – хочу это сказать молодежи – это были настоящие бомбы. И этими настоящими бомбами они высказали свое искреннее отношение к православным и славянским народам.

Конечно же, всегда речь Президента емкая, довольно-таки становится понятно все о том, куда мы идем, как развиваемся. Самый главный посыл: понятно, кто хозяин в доме.