Олег Гайдукевич: это же первое ВНС, на котором, помимо социально-экономического развития, мы говорили о политике

Каждый делегат в зале нашел для себя ответы на те вопросы, с которыми приехал во Дворец Республики. Понятно, что поговорить с каждым Президент не сможет. Но ключевые направления озвучены.

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

Я знал, что сегодня исторический день. Это же первое Всебелорусское собрание, на котором, помимо социально-экономического развития, мы говорили о политике, политическом устройстве в стране. Очень серьезные решения сегодня был озвучены главой государства, предложения. Но я уверен, что многие из них уже будут решениями. Что меня впечатлило? Как тонко Президент чувствует настроение людей, запросы общества. Сегодня я услышал как лидер партии то, что хотел. Прозвучало и о перераспределении полномочий, геополитике, внешней политике, развитии политической системы страны, политических партий, изменении избирательного законодательства и пропорционально-мажоритарной системе.