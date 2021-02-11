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Олег Гайдукевич: это же первое ВНС, на котором, помимо социально-экономического развития, мы говорили о политике

11 февраля 2021 20:45
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Новости Беларуси. ВНС, чтобы обменяться мнениями и выработать общие идеи, собрало 11 февраля во Дворце Республики более 2 700 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Гайдукевич: это же первое ВНС, на котором, помимо социально-экономического развития, мы говорили о политике-1

Каждый делегат в зале нашел для себя ответы на те вопросы, с которыми приехал во Дворец Республики. Понятно, что поговорить с каждым Президент не сможет. Но ключевые направления озвучены.

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Олег Гайдукевич: это же первое ВНС, на котором, помимо социально-экономического развития, мы говорили о политике-4

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, делегат VI Всебелорусского народного собрания:
Я знал, что сегодня исторический день. Это же первое Всебелорусское собрание, на котором, помимо социально-экономического развития, мы говорили о политике, политическом устройстве в стране. Очень серьезные решения сегодня был озвучены главой государства, предложения. Но я уверен, что многие из них уже будут решениями. Что меня впечатлило? Как тонко Президент чувствует настроение людей, запросы общества. Сегодня я услышал как лидер партии то, что хотел. Прозвучало и о перераспределении полномочий, геополитике, внешней политике, развитии политической системы страны, политических партий, изменении избирательного законодательства и пропорционально-мажоритарной системе.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Олег Гайдукевич # Фотофакт

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