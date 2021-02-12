Александр Лукашенко: «Президент в Беларуси – это не царь, и это не царствование»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь : Я думаю: ну что же произошло с нашим чиновничьим людом? Да, там немного переобулись, но, наверное, очень многие спрятались под плинтус, как я говорю. Но почему вдруг? Они же как никто другой должны понимать, что происходит в обществе, и наверняка понимают. Но почему так? Я понимаю, что многие из нас смотрят на соседнюю Россию: в каких костюмах, с какими часами на руке чиновники, самые маленькие, даже поселковых советов, ходят. Советую вам туда не смотреть – Россия богатая. И второе думаю – может быть, мой жесткий курс на борьбу с коррупцией, где шаг влево, шаг вправо грозит для чиновника местами не столь отдаленными, к этому привел? Наверное, есть и то, и другое. Я утверждаю это. Так вот, я вам хочу сказать, дорогие мои подчиненные и чиновники: не будет здесь коррупции, пока я Президент. Это на год. В Беларуси это на год, а потом о нас начнет народ вытирать ноги. И запомните: если мы сегодня с портфелями и имеем возможность жить хорошо, а кто-то очень хорошо, сегодня вы великие – чванство, неуважение к старикам, пенсионерам – а завтра будете такими же стариками.

Александр Лукашенко:

Каждый имеет право на свою точку зрения. Пусть говорят, пусть высказывают свою точку зрения. Надо это, потому что нет развития, если нет конкуренции прежде всего идей и мыслей. Но надо понимать: ты пришел работать, работаешь в бизнесе, производстве – одни законы, один порядок. Пришел в политику – родные мои, там очень тесно. У нас всего 110 депутатов в парламенте. Вы представляете, какая конкуренция? Один Президент – и его свергают сегодня тысячи человек, готовые сесть в это кресло, не понимая того, что президентское кресло и Президент в Беларуси – это не царь, и это не царствование, сел и сижу, и благо на тебя сыпется. Кто-то и так проводит свою президентскую жизнь, но в Беларуси один год ты будешь Президентом, если ты будешь царствовать, поэтому не спешите в это кресло. Но оно одно.

Я не хочу, чтобы о моем народе говорили «это они не пуганые, белорусы». Украинцы нам, отдельно россияне некоторые говорят: «Это белорусы не пуганые, поэтому Батька плохой и власть плохая, все плохо». Им надо, чтобы их кто-то пугнул. Я не хочу, чтобы мой народ пугали из-за пусть даже 46 700 человек. Посмотрите, у меня опять на столе эти социологические исследования. Они мне очень были важны. По телефону около 75 % действующему Президенту доверяют. Понятно, что после этой атаки на Президента, это уже не 80 %, но по телефону каждый ответил, 75 %, и 67 где-то доверяют Президенту. В принципе, мы выходим на те же 80 %. И после этих протестов рейтинг Президента по доверию в Минске выше, чем где-нибудь. Почему? Потому что люди хлебнули этого, они увидели, что происходит у них на улицах. И все – а нет, мы этого не хотим, мы хотим, чтобы было, как до выборов, мы хотим вернуться в ту Беларусь. Я вынужден был сказать: мы в ту Беларусь не вернемся, мы сделаем ее лучше. Но это мы с вами должны сделать, именно мы должны впереди пойти.