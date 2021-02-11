Александр Лукашенко: была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа по принципу блицкрига
Новости Беларуси. Беларусь стала объектом неприкрытой агрессии – с этой темы Президент начал 11 февраля выступление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После избирательной кампании страна превратилась в арену противостояния чужих интересов. И это несмотря на то, что у так называемых неравнодушных в своих странах хватает проблем. США – «незабываемые демократичные выборы», протесты в Польше, да и массовые выходы на улицы против жесткого карантина людей стран Европы. На смену глобализации – отметил Президент – пришел местный эгоизм.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Цветная революция по законам даже этих «шарпов» и прочих в Беларуси была невозможна. Поэтому, опираясь на определенные внутренние силы – сколько их было, вы можете судить сами, я не буду об этом говорить – была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа по принципу (смотрите, как назвали) блицкрига. Вам ни о чем это не напоминает? Ни о чем не говорит? Мне напоминает.
Блицкриг не удался. Мы удержали свою страну. Пока. Я хочу вам напомнить, что я говорил совсем недавно. Мы не знаем точно, что они хотят и что они предпримут. Мы знаем абсолютно однозначно и точно, что они от нас не отступятся, потому что задействованы очень мощные силы, и проиграть в этой войне им вроде бы не с руки. Но нам надо выстоять во что бы то ни стало. И 2021 год, нынешний год, будет определяющим.
Очевидно, что на смену глобализации приходит региональный эгоизм с элементами протекционизма. Важно определить, как эти процессы влияют на нашу жизнь и какое предположительное место должна занять Беларусь в новом переформатированном мире. Что происходит в целом? Акценты в мировой политике смещаются в плоскость все более жесткой конкуренции, ее ярким отражением выступают разногласия между США и Китаем, Европейским союзом и Россией, Россией и другими крупными государствами. И пандемия при этом – катализатор многих процессов и изменений, о которых я только что сказал. Посмотрите на события за рубежом: локдауны, беспорядки, битвы вакцин. Протестами в их самых радикальных проявлениях охвачены и развитые демократии.
Давайте честно дадим оценку всем этим событиям. Проблема глубже, чем кажется многим. К примеру, не проблема в Польше в абортах, нет. Это спусковой крючок, польский народ выступил против той политики, которая проводится в Польше. Чего вы вообще лезете к нам? Мы никогда не позволим понукать нами, хватит! Мы пришли к тому, что нам надоело стоять на коленях и кланяться. Мы будем строить свою страну и будем жить своим умом.