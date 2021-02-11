Александр Лукашенко: была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа по принципу блицкрига

После избирательной кампании страна превратилась в арену противостояния чужих интересов. И это несмотря на то, что у так называемых неравнодушных в своих странах хватает проблем. США – «незабываемые демократичные выборы», протесты в Польше, да и массовые выходы на улицы против жесткого карантина людей стран Европы. На смену глобализации – отметил Президент – пришел местный эгоизм.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Цветная революция по законам даже этих «шарпов» и прочих в Беларуси была невозможна. Поэтому, опираясь на определенные внутренние силы – сколько их было, вы можете судить сами, я не буду об этом говорить – была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа по принципу (смотрите, как назвали) блицкрига. Вам ни о чем это не напоминает? Ни о чем не говорит? Мне напоминает.

Блицкриг не удался. Мы удержали свою страну. Пока. Я хочу вам напомнить, что я говорил совсем недавно. Мы не знаем точно, что они хотят и что они предпримут. Мы знаем абсолютно однозначно и точно, что они от нас не отступятся, потому что задействованы очень мощные силы, и проиграть в этой войне им вроде бы не с руки. Но нам надо выстоять во что бы то ни стало. И 2021 год, нынешний год, будет определяющим.