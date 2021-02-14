Прямой эфир

«Выступаешь в роли оправдывающихся». Эксперт рассказал, почему фейки становятся серьёзной проблемой

14 февраля 2021 19:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание – это не только видение внутренней политики и отношений с нашими ближайшими соседями, но и ответы на все мировые вызовы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Выступаешь в роли оправдывающихся». Эксперт рассказал, почему фейки становятся серьёзной проблемой-1

Евгений Пустовой, корреспондент:
Мы – исключительная площадка для мирных переговоров, но неудобная для других. Есть даже военно-политическое определение «белорусский балкон» – единственный выступ, который прикрывает большую Россию от североатлантических ветров. Именно в этом суть невероятных выходок.

«Мы интересны только США и только в качестве временного плацдарма против России, по типу Украины». Авторская рубрика Андрея Лазуткина

Сверхзадача была смести не только Батьку, хотя честный и несговорчивый лидер многих не устраивает. Били по Беларуси, но целились в Россию.

«Выступаешь в роли оправдывающихся». Эксперт рассказал, почему фейки становятся серьёзной проблемой-4

Евгений Пустовой:
Атаковать открыто боятся, готовы только исподтишка. Сейчас это значит через Telegram-каналы, мессенджеры. Сейчас виртуальное пространство и есть главное направление удара.

«Выступаешь в роли оправдывающихся». Эксперт рассказал, почему фейки становятся серьёзной проблемой-7

Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Разработанные или существующие, создаваемые сегодня структуры, в том числе и вокруг нашего государства, на Западе и так далее, конечно, называются центрами кибернетической безопасности. Никто не назовет их разведками и так далее. Как тот же [польский Telegram-канал – прим. ред.]. Он работает не один, за ним стоят достаточно серьезные коллективы. И сегодня отличить фейковую новость от не фейковой очень сложно, более того, объяснить потом людям, что это фейковая новость. Ты уже выступаешь в роли оправдывающихся. И сейчас это становится достаточно серьезной проблемой.

Читайте также:

«Спасибо за то, что спасли Беларусь». Делегат ВНС предложил представить Александра Лукашенко к высшей госнаграде

«Разрешите получить от вас заряд энергии и решимости». Военком из Гомеля на ВНС пожал руку Президенту

Евгений Пустовой – Юрию Воскресенскому: «Насколько приятно вы чувствуете себя среди «ябатек»?

# Всебелорусское народное собрание # общество # Олег Белоконев # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Какой будет социальная политика Беларуси в ближайшие пять лет? Девять важных направлений в одном материале
14 февраля 2021 18:50

Какой будет социальная политика Беларуси в ближайшие пять лет? Девять важных направлений в одном материале

«Спасибо за то, что спасли Беларусь». Делегат ВНС предложил представить Александра Лукашенко к высшей госнаграде
14 февраля 2021 18:43

«Спасибо за то, что спасли Беларусь». Делегат ВНС предложил представить Александра Лукашенко к высшей госнаграде

«Разрешите получить от вас заряд энергии и решимости». Военком из Гомеля на ВНС пожал руку Президенту
14 февраля 2021 18:31

«Разрешите получить от вас заряд энергии и решимости». Военком из Гомеля на ВНС пожал руку Президенту