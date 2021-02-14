«Выступаешь в роли оправдывающихся». Эксперт рассказал, почему фейки становятся серьёзной проблемой

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание – это не только видение внутренней политики и отношений с нашими ближайшими соседями, но и ответы на все мировые вызовы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Мы – исключительная площадка для мирных переговоров, но неудобная для других. Есть даже военно-политическое определение «белорусский балкон» – единственный выступ, который прикрывает большую Россию от североатлантических ветров. Именно в этом суть невероятных выходок.

«Мы интересны только США и только в качестве временного плацдарма против России, по типу Украины». Авторская рубрика Андрея Лазуткина

Сверхзадача была смести не только Батьку, хотя честный и несговорчивый лидер многих не устраивает. Били по Беларуси, но целились в Россию.