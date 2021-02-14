«Выступаешь в роли оправдывающихся». Эксперт рассказал, почему фейки становятся серьёзной проблемой

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание – это не только видение внутренней политики и отношений с нашими ближайшими соседями, но и ответы на все мировые вызовы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание – это не только видение внутренней политики и отношений с нашими ближайшими соседями, но и ответы на все мировые вызовы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Мы – исключительная площадка для мирных переговоров, но неудобная для других. Есть даже военно-политическое определение «белорусский балкон» – единственный выступ, который прикрывает большую Россию от североатлантических ветров. Именно в этом суть невероятных выходок.
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Сверхзадача была смести не только Батьку, хотя честный и несговорчивый лидер многих не устраивает. Били по Беларуси, но целились в Россию.
Евгений Пустовой:
Атаковать открыто боятся, готовы только исподтишка. Сейчас это значит через Telegram-каналы, мессенджеры. Сейчас виртуальное пространство и есть главное направление удара.
Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Разработанные или существующие, создаваемые сегодня структуры, в том числе и вокруг нашего государства, на Западе и так далее, конечно, называются центрами кибернетической безопасности. Никто не назовет их разведками и так далее. Как тот же [польский Telegram-канал – прим. ред.]. Он работает не один, за ним стоят достаточно серьезные коллективы. И сегодня отличить фейковую новость от не фейковой очень сложно, более того, объяснить потом людям, что это фейковая новость. Ты уже выступаешь в роли оправдывающихся. И сейчас это становится достаточно серьезной проблемой.
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