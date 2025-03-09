Время экономистов. Кто вошёл в новый состав правительства Беларуси? Кадровые назначения недели

Два дня глава государства проводил встречи с теми, кто будет работать в Совмине и претворять в жизнь определяющие для страны инициативы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Правительство сформировано. В его составе всего несколько новых лиц. Остался неразрешенным всего один кадровый вопрос – назначение премьер-министра. По Конституции, это решает Президент, предварительно заручившись согласием Палаты представителей. А что касается функций главы Совмина, глава государства их обозначил. Да, руководить, задавать тон, но не путать с давлением и единоличным принятием решений. Особенность работы будущего правительства в том, что больше свободы действий получат именно вице-премьеры. Только назначенный Владимир Караник будет курировать социальную сферу: здравоохранение, образование, спорт, соцзащиту. Виктор Каранкевич отвечает за промышленность, и здесь все внимание качеству. Юрий Шулейко в авангарде АПК, переработки. Анатолий Сивак все так же главный в строительстве и транспорте. Новичков среди министров всего лишь трое. Потому как основные перестановки произошли заранее. В предыдущие разы состав правительства менялся резко, быстро, по поводу и не только в преддверии выборов. Команду, ответственную за экономическое развитие страны прежде всего, Президент принимал решение встряхнуть, невзирая на электоральные графики.

Причина одна. В «пофигическом» отношении правительства к поручению Президента.

Во главе угла всегда стояла и стоит эффективность, а еще желание и готовность быть членом правительства. Что вкладывает в этот статус Александр Лукашенко, он озвучил сам. Лукашенко: чужих вопросов для членов правительства в нашей стране нет! Подробнее. Но задавал вопрос о готовности еще задолго до кадровых дней. Лукашенко: у нас диктатура, и эту диктатуру народ поддерживает! Подробнее.

На примере вице-премьера Караника, который таковым стал спустя несколько лет губернаторства, хорошо читается, к чему нужно быть готовым и почему Александр Лукашенко благодарит за согласие перейти на новую должность. Лукашенко: пятилетка будет непростой, обычной говорильней не обойдешься – нужен результат. Подробнее.

Но Владимир Караник не единственный случай перехода из статуса председателя облисполкома в статус вице-премьера. Юрий Шулейко, курирующий АПК, природные ресурсы, до июня прошлого года руководил Брестской областью. Тоже успешный, оттого непростой. Статус лучших достичь проще, чем удержать, согласитесь. Схожая задача сейчас в масштабах страны. В контексте АПК мы в отличной форме. Но если будем почивать на лаврах, то нам не только экспорта в 9 миллиардов и намолотов в 10 не видать, а и тех показателей, что есть сейчас. Лукашенко: мы должны ежегодно получать 11 миллионов тонн зерновых. Подробнее.

Работать профильному вице-премьеру предстоит в связке с новым министром сельского хозяйства. И Юрий Горлов один из четырех новых членов правительства, назначенных после президентских выборов. Остальные перестановки Александр Лукашенко сделал заранее. Таким образом, правительство сформировано. И это новый подход, но не главная его особенность. Какие требования поставил Лукашенко перед правительством? Планка высока как никогда. Обычно правительство формируют по такому порядку: премьер-министр, вице-премьеры и далее по списку. Но не в этот раз. И в это Президент тоже закладывает определенный смысл, который связан с усилением роли вице-премьеров. Помимо роли вице-премьеров, в целом усиливается роль экономистов в стране и на ключевых позициях. Но, забегая вперед, какое бы направление ни курировал тот или иной, задача у них общая – предостережение или напутствие. Лукашенко: наша задача – встряхнуть страну, чтобы не было спячки! Подробнее.

В основном за инвестиции, экономику и финансы отвечать продолжит первый заместитель премьер-министра. Николай Снопков человек опытный, но о кое-каких управленческих нюансах глава государства счел необходимым ему напомнить публично. Что до инвестиций, то блоку Каранкевича глава государства поставил смежную задачу – эффективная работа по инвестпроектам, которые вдолгую смогут принести стране и ее жителям комфорт и дивиденды, как в свое время принятое решение о строительстве БелАЭС и сегодняшний результат ее работы.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Действительно основная задача для дальнейшего развития промышленности – это реализация инвестиционных проектов. В первую очередь это интеграционные проекты, направленные на импортозамещение, расширение номенклатуры выпускаемой продукции. В основе это и повышение конкурентоспособности, возможность поставки на традиционные рынки сбыта за пределами Республики Беларусь, но и расширение самой географии поставки в страны дальней дуги, наращивание объемов поставки. То есть это диверсификация. Также обращено внимание и на реализацию важнейших инвестиционных проектов, прорывных, таких как вторая атомная электростанция, целлюлозно-картонный комбинат, направленный на более глубокую переработку древесины. Чтобы быть конкурентами на внешних рынках и обеспечить дальнейшее повышение востребованности внутри нашей страны в части выпуска импортозамещающих проектов, особое внимание уделяется качеству. Поэтому качество – основной приоритет для всей промышленности. И реализация тех проектов, которые позволят обеспечить дальнейшее и повышение качества, и расширение номенклатуры выпускаемой продукции.

Глава государства в целом за то, чтобы члены правительства не занимались бумажной работой, а были постоянно «в полях». Если кто-то это делает по зову сердца и призванию, просить не надо. Несмотря на то, что правительство практически полностью продолжит работу в полном составе, он подвергался тщательному анализу. Независимо от того, давно или нет был назначен тот или иной министр, принимались решения. Глава государства лично общался с каждым и точечно, прямо, насколько это возможно, учитывая публичность процесса, озвучил минусы, плюсы и требования. А еще напомнил, назначение или сохранение поста сегодня не равно индульгенция завтра. Если кто-то перестанет соответствовать запросу, конечно. Но идти на поводу и в угоду подводным, подковерным течениям Александр Лукашенко не станет. «Получают три зарплаты Президента!» Лукашенко поручил разобраться с финансированием в спорте.

Любопытно и красноречиво, что руководители силовых ведомств страны, Минобороны, МВД, МЧС, сохранили свои должности. На своих позициях пока главы важнейших концернов страны. Но от них глава государства жестко требует отдачи, а не только просьб о поддержке. И, пожалуй, ключевой момент – посыл от первого лица страны быть последовательными, соблюдать договоренности и закон. Белорусы сказали «да» перераспределению полномочий. «Вертикаль» вроде тоже как не была против. Президент со своей стороны выполняет. А остальные? Лукашенко: оптимизация налоговых льгот – очень важная задача для правительства. Подробнее.