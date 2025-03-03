Какие требования поставил Лукашенко перед правительством? Планка высока как никогда

Начавшаяся в Беларуси пятилетка качества, учитывая, разумеется, далеко не самую благоприятную мировую конъюнктуру, будет непростой, потому национальная экономика должна работать как часы, следуя четкому, взвешенному и прагматичному плану. Такова тональность сегодняшних заявлений Президента, адресованных правительству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ответственность за выполнение поручений будет лежать на первом вице-премьере Николае Снопкове, курирующем экономическую сферу. Но работать с полной отдачей должны все члены правительства. Многие министры сохранили свои портфели. И в этом смысле нынешний состав Совмина можно назвать «новым старым». Изменения затронули лишь Минсвязи и информатизации. Его возглавил Кирилл Залесский. За социальную политику в Совете министров в должности вице-премьера теперь будет отвечать Владимир Караник. Человек с весьма внушительным опытом работы и в должности главы Минздрава, если помните, не в самые простые ковидные времена, и в статусе губернатора Гродненской области до сегодняшнего дня. На нынешней должности он сменил Игоря Петришенко, который сегодня же согласован на пост первого заместителя генсека СНГ. Итак, беречь каждый рубль, не допустить оттока людей в регионах, избежать «клановости» в здравоохранении, а еще побеждать на информационной войне – вот лишь некоторые из конкретных требований Александра Лукашенко к правительству. И вот эта высокая планка для чиновников республиканского уровня вкупе с увеличенными полномочиями местной власти должны дать весьма эффективный результат в масштабах всей страны. Кадры, которые решают все. Репортаж Алены Сыровой.

Мы как привыкли: перед выборами Президент делает смену правительства, чтобы у всех была возможность присмотреться и понять, с кем, с какой командой государство идет на новый этап, но в этот раз без резких и одномоментных перемен. Белорусский путь эволюционный, новые министры появлялись в рабочем порядке, многие в своих должностях еще и года не проработали. Всех проверили и перепроверили снова, оценили успехи или их отсутствие, результаты зафиксированы в президентском указе. Его он и озвучил.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Указ о членах правительства Республики Беларусь. Николай Геннадьевич Снопков назначается первым заместителем премьер-министра. Задачи свои он знает. Бурак Константин Викторович – руководителем Аппарата Совета Министров. Карпович – министром антимонопольного регулирования и торговли. Кубракова Ивана Владимировича мы назначаем министром внутренних дел. Ходжаева Александра Валерьевича – министром здравоохранения. Рыженкова Максима Владимировича – министром иностранных дел, совсем недавно был назначен. Маркова Марата Сергеевича – министром информации Республики Беларусь. Чернецкого Руслана Иосифовича – министром культуры, тоже совсем недавно был назначен. Хренина Виктора Геннадьевича – министром обороны. Иванца Андрея Ивановича – министром образования. Дмитрий Николаевич Кийко совсем недавно был назначен министром по налогам и сборам. Синявского Вадима Ивановича – министром по чрезвычайным ситуациям. Залесского Кирилла Борисовича – министром связи и информатизации. Ковальчука Сергея Михайловича – министром спорта и туризма. Павлюченко Наталию Викторовну – министром труда и социальной защиты. Селиверстова Юрия Михайловича – министром финансов. Чеботаря Юрия Адамовича – министром экономики. Коваленко Евгения Иосифовича – министром юстиции. Матусевича Дмитрия Феофановича – председателем Государственного комитета по имуществу. Молостова Константина Геннадьевича – председателем Государственного пограничного комитета. Орловского Владимира Николаевича – председателем Государственного таможенного комитета. Подчеркиваю, многие вам известны члены правительства, потому что они были назначены прямо перед выборами. Как вы могли слышать, озвучил Президент сегодня только фамилии тех, кто возглавляет силовые ведомства и министерства социального и экономического блока. Сделано это умышленно. Назначения будут проходить поэтапно и в течение нескольких дней. Важно по каждому из направлений проговорить все моменты и озвучить задачи. Но начал глава государства с глобали. Публично обозначил, какой теперь должна быть и будет работа правительства.

Александр Лукашенко:

Больший значительно вес в правительстве будут иметь заместители премьер-министра. Еще раз хочу подчеркнуть. Председатель правительства у нас – председатель, он организовывает работу правительства, ведет заседания, но ни в коем случае не принимает каких-то единоличных решений и не довлеет над членами правительства, прежде всего над вице-премьерами. И коль правительство – экономический штаб страны, то с экономики и начали. Основная задача не новая – экономический рост, прежде всего инвестиции. Ожидаем, что за ближайшие пять лет они увеличатся на треть. Мы сохраняем приверженность выбранной стратегии «Один район – один проект» и должны видеть перспективы, не упускать возможности с нашими партнерами. Лукашенко: зарплаты в регионах должны быть примерно такими же, как в Минске! Читайте здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Безусловная реализация закона о переводе индивидуальных предпринимателей в малый бизнес. На чем настаивал Снопков и та группа, которую он возглавлял. К 2030 году сектор малого и среднего предпринимательства должен формировать около половины экономики. Это также его предложение. Эффективность внедрения института самозанятых, мы определились, кто такие самозанятые. Задача – обеление всего рынка труда. Более того, важно поставить перед собой конкретную цель, составить план действий (пусть и старомодно, но эффективно) и выполнять. Александр Лукашенко:

В следующую пятилетку экономика должна работать по четким планам. Этого не надо бояться. А то те, кто нас учил уйти от планов и на свободу всех отпустить, до 500 планов (Япония, допустим) по разным направлениям в год составляют. А мы ушли, все бросили. А как жить и работать? Даже в семье люди планируют свою жизнь, а мы в государстве не хотим это делать.