В Бресте продолжается реконструкция моста через реку Мухавец

С ювелирной точностью и применением современных технологий. В Бресте в разгаре работы по реконструкции одного из ключевых транспортных узлов областного центра – моста через реку Мухавец. Он связывает один из самых густонаселенных районов с центром города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старый мост возвели более полувека назад. Двухполосная конструкция уже не справляется в возросшей нагрузкой. Однако демонтируют ее после возведения нового объекта. Поэтому специалистам приходится выполнять работы в непосредственной близости с путепроводом. А это значит – с ювелирной точностью. Строительство ведется в несколько этапов. На первоначальном – нужно было перенести коммуникации и инженерные сети. Сейчас на очереди второй этап.

Андрей Ильяшук, заместитель председателя Брестского горисполкома:

На насыпи идет, можно сказать, как подготовительный период. Под устройство мостового сооружения готовится рабочая площадка для строительства именно самого пролетного участка моста. Работа у нас выполняется согласно графику.

Новая транспортная артерия в первую очередь будет надежной конструкцией. Пролеты сделают из металла и железобетона. Проект также предусматривает увеличение количества полос до четырех. Комфорт почувствуют пешеходы и велосипедисты. Для них – широкие тротуары и дорожки. В темное время суток мост будет подсвечиваться. На строительство затратят около 70 миллионов рублей.