Каждое заседание такого представительного органа несёт в себе огромный смысл – делегат ВНС

Серьезные ожидания с предстоящим событием связывают как сами делегаты, так и все жители нашей страны. В ВНС максимально сконцентрировано все белорусское общество. Обсуждать Программу социально-экономического развития на ближайшую пятилетку будут как представители трудовых коллективов и организаций, так и высшие должностные лица, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из ключевых аспектов программы – ускорение технологического развития и цифровая трансформация. Это перспективное направление должно стать драйвером экономики. Применение новых технологий, форм и методов способствует повышению уровня технологичности производств. Далекоидущие планы предприятия «Витебскоблгаз» во многом совпадают с Программой социально-экономического развития нашей страны. В приоритете – цифровизация отрасли. Как подтверждение – в организации уже действует филиал «АйТиГаз». В составе предприятия есть торфодобывающее производство. Продукция поставляется в 10 стран.

Александр Бранцевич, генеральный директор предприятия «Витебскоблгаз»:

По аналогии с древним русским вече, которое существовало, мы знаем, уже более тысячи лет назад на наших землях, этот орган является высшим органом государственной власти. И, конечно, каждое заседание такого представительного органа в себе несет огромный смысл. И я уверен, что люди ждут этого, ждут тех решений, которые будут приниматься, утверждаться, и с этим нам жить как минимум в ближайшую пятилетку.

У Программы социально-экономического развития – архиважное значение для нашей страны. Это фундамент развития не только на ближайшую пятилетку, но и на несколько десятилетий вперед. При разработке проекта учитывались предложения белорусов.