От писем Стефана Батория до фронтовых треугольников. В Новом замке Гродно открылась выставка «Забытое искусство переписки», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От писем Стефана Батория до фронтовых треугольников. В Новом замке Гродно открылась выставка «Забытое искусство переписки», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В экспозиции – открытки и послания периода с XVI по XX век: это деловая переписка королей, личная корреспонденция трех поколений рода Пусловских, владельцев Косовского замка, а также послания писательницы Элизы Ожешко. Наиболее трогательны – фронтовые письма солдат Великой Отечественной войны. Такие листы складывали в треугольники без конвертов для экономии бумаги. В этих строках – мысли, чувства, надежды и тревоги бойцов. Адресаты – их матери, жены и дети. Представлены послания генерал-майора Виктора Жолудева и Александра Космодемьянского, ушедшего на фронт, чтобы отомстить за свою сестру, посмертно удостоенного звания Героя Советского Союза.
Алеся Савчук, старший научный сотрудник Гродненского государственного историко-археологического музея:
У нас прадстаўлены ліст Івана Іванавіча Семянякі, які пісаў да сваёй жонкі ў вёску Вялікія Азярыны Вялікабераставіцкага раёна. Ён пісаў, што вельмі сумуе па сваім дзеткам, як паглядзіць на фотакартку, так і плача. Нажаль, сустрэцца, пабачыць сваіх дзетак яму не давялося, ён загінуў падчас баёў ва Усходняй Прусіі.
Елена Разванович, заведующий отделом редкой книги Гродненского государственного историко-археологического музея:
На нашай выставе прадстаўлены лісты графіні Марты Красінскай, фрэйліны расійскага імператарскага двара, мецэнаткі. У 1927 годзе яна падарыла нашаму музею свой унікальны дзесяцітысячный кнігазбор з маёнтка Свіслач, які на працягу ўсяго жыцця збіраў яе бацька – граф Вандалін Пуслоўскі. За ўсю гісторыю музея гэта быў самы вялікі дар.
Можно увидеть на выставке и письменные принадлежности разных лет: чернильницы, перьевые ручки, пресс-папье. Часть из них принадлежала известным личностям.