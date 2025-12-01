В Новом замке Гродно открылась выставка «Забытое искусство переписки»

В экспозиции – открытки и послания периода с XVI по XX век: это деловая переписка королей, личная корреспонденция трех поколений рода Пусловских, владельцев Косовского замка, а также послания писательницы Элизы Ожешко. Наиболее трогательны – фронтовые письма солдат Великой Отечественной войны. Такие листы складывали в треугольники без конвертов для экономии бумаги. В этих строках – мысли, чувства, надежды и тревоги бойцов. Адресаты – их матери, жены и дети. Представлены послания генерал-майора Виктора Жолудева и Александра Космодемьянского, ушедшего на фронт, чтобы отомстить за свою сестру, посмертно удостоенного звания Героя Советского Союза.