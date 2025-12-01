В Шотландии могут прекратить поддержку семей, принимающих украинских беженцев

В начале 2025 года размер выплат сократили почти на половину. Теперь программу, действующую три года, решили и вовсе закрыть. Отметим, в Шотландию с начала конфликта приехали около 28 тысяч украинцев. С остановкой выплат большинство из них окажутся на улице. Идти на такие меры власти Великобритании вынуждает тяжелое экономическое положение.