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В Шотландии могут прекратить поддержку семей, принимающих украинских беженцев

01 декабря 2025 06:35
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В Шотландии могут прекратить поддержку семей, принимающих украинских беженцев, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Шотландии могут прекратить поддержку семей, принимающих украинских беженцев-2

В начале 2025 года размер выплат сократили почти на половину. Теперь программу, действующую три года, решили и вовсе закрыть. Отметим, в Шотландию с начала конфликта приехали около 28 тысяч украинцев. С остановкой выплат большинство из них окажутся на улице. Идти на такие меры власти Великобритании вынуждает тяжелое экономическое положение.

# Великобритания

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