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В Польше продлили режим террористической и кибернетической угроз

01 декабря 2025 06:42
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В Польше продлили режим террористической и кибернетической угроз, установленный в апреле 2022-го, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше продлили режим террористической и кибернетической угроз-2

Решение принято через месяц после подрыва железнодорожных путей на востоке страны. Уровень угрозы на объектах инфраструктуры повысили. Аналогичные меры введены для сферы информационной безопасности. Власти Польши заявляют, что эти действия направлены на усиление контроля. 

# Польша

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