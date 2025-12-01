В Польше продлили режим террористической и кибернетической угроз, установленный в апреле 2022-го, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение принято через месяц после подрыва железнодорожных путей на востоке страны. Уровень угрозы на объектах инфраструктуры повысили. Аналогичные меры введены для сферы информационной безопасности. Власти Польши заявляют, что эти действия направлены на усиление контроля.