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МВД объявило конкурс для детей и подростков «Мечты сбываются!»

01 декабря 2025 07:20
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Мечты сбываются. Конкурс для детей и подростков объявило Министерство внутренних дел. От ребят в возрасте с 8 до 18 лет впервые принимаются работы в двух номинациях: «Видеообращение» и «Письмо министру». Так, необходимо подготовить видеоролик и рассказать, в каком подразделении МВД участник конкурса мечтает служить и почему, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД объявило конкурс для детей и подростков «Мечты сбываются!»-2

С использованием возможностей искусственного интеллекта нужно показать, как в будущем будет выглядеть данное подразделение органов внутренних дел. С 1 по 15 декабря участнику следует разместить свой материал в Instagram, поставить хештег #мвд_мечты_сбываются2025, подписаться на аккаунт министерства и обязательно прислать ссылку на ролик в директ. В письме министру предлагается поведать, какие хорошие поступки участник совершил в этом году, поделиться своей самой заветной мечтой и до середины декабря прислать работу по почтовому адресу ведомства. Каждый участник может подать заявку только в одну из номинаций. Авторов самых креативных работ ждут сюрпризы от главы МВД.

# МВД Беларуси # Конкурс

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