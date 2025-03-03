Лукашенко: оптимизация налоговых льгот – очень важная задача для правительства
Начавшаяся в Беларуси пятилетка качества, учитывая, разумеется, далеко не самую благоприятную мировую конъюнктуру, будет непростой, потому национальная экономика должна работать как часы, следуя четкому, взвешенному и прагматичному плану. Такова тональность сегодняшних заявлений Президента, адресованных правительству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Безусловно, мы не ретрограды. И там, где можно и нужно, стоит внедрять новшества. Те, кто сталкивается с налоговыми органами, скажут: там давно пора бы. И Президент поддерживает.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Министру по налогам и сборам надо еще раз проанализировать наше налоговое законодательство. Я очень надеюсь на вас, что вы как опытный, несмотря на свой возраст, человек, поработавший по многим направлениям, предложите какую-то новую разумную систему. Может быть, где-то надо и рискнуть – у нас страна управляемая. Поэтому может быть. Но не надо ни за кем гоняться, надо исходить из наших условий.
Поэтому оптимизация налоговых льгот – очень важная для нас задача. Выработать такую задачу, чтобы любой, кто захочет заниматься предпринимательской деятельностью, запросто мог понимать, какие налоги он должен платить.
Делать то, что именно нам, белорусам, нужно – задача и для нового министра связи информатизации. Кирилл Залесский на должность пришел из ПВТ, так что о новых технологиях знает все, ну или почти все.
Александр Лукашенко:
Вы, наверное, будете самый продвинутый. Может быть, Николай Геннадьевич у нас еще более продвинутый в этом плане человек. Смотрите, что нам надо. Мы насоздавали этих систем, а работать с ними не можем.
Какое бы ведомство ни возглавляли, присутствующие прежде всего носят статус члена правительства, и он обязывает быть не безучастными как минимум, напомнил Александр Лукашенко. Не делить вопросы на свои и нет. Это база. Тем более что пример перед глазами есть, хотя глава государства все чаще говорит, что тенденцию эту правильнее было бы чуть подкорректировать.
Лукашенко: чужих вопросов для членов правительства в нашей стране нет! Подробности здесь.
Александр Лукашенко:
Я вообще по характеру такой человек, что я в каждую дырку готов влезть. Но надо это прекращать со стороны Президента. Президент должен действовать по основным направлениям, знаковым вещам.
Этот тезис, хоть и прозвучал в кругу тех, чью работу курирует и за которую отвечает первый вице-премьер Снопков, но очевидно, очень актуален в принципе для всех членов правительства, да и государственных людей. Часть из них – ответственных за социальную сферу, неразрывно связанную с экономикой, само собой, появилась в зале Дворца Независимости. Лица знакомые – все министры остались на своих должностях, а вот профильный вице-премьер сменился.