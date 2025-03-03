Лукашенко: оптимизация налоговых льгот – очень важная задача для правительства

Начавшаяся в Беларуси пятилетка качества, учитывая, разумеется, далеко не самую благоприятную мировую конъюнктуру, будет непростой, потому национальная экономика должна работать как часы, следуя четкому, взвешенному и прагматичному плану. Такова тональность сегодняшних заявлений Президента, адресованных правительству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Безусловно, мы не ретрограды. И там, где можно и нужно, стоит внедрять новшества. Те, кто сталкивается с налоговыми органами, скажут: там давно пора бы. И Президент поддерживает.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Министру по налогам и сборам надо еще раз проанализировать наше налоговое законодательство. Я очень надеюсь на вас, что вы как опытный, несмотря на свой возраст, человек, поработавший по многим направлениям, предложите какую-то новую разумную систему. Может быть, где-то надо и рискнуть – у нас страна управляемая. Поэтому может быть. Но не надо ни за кем гоняться, надо исходить из наших условий. Поэтому оптимизация налоговых льгот – очень важная для нас задача. Выработать такую задачу, чтобы любой, кто захочет заниматься предпринимательской деятельностью, запросто мог понимать, какие налоги он должен платить. Делать то, что именно нам, белорусам, нужно – задача и для нового министра связи информатизации. Кирилл Залесский на должность пришел из ПВТ, так что о новых технологиях знает все, ну или почти все.

Александр Лукашенко:

Вы, наверное, будете самый продвинутый. Может быть, Николай Геннадьевич у нас еще более продвинутый в этом плане человек. Смотрите, что нам надо. Мы насоздавали этих систем, а работать с ними не можем. Какое бы ведомство ни возглавляли, присутствующие прежде всего носят статус члена правительства, и он обязывает быть не безучастными как минимум, напомнил Александр Лукашенко. Не делить вопросы на свои и нет. Это база. Тем более что пример перед глазами есть, хотя глава государства все чаще говорит, что тенденцию эту правильнее было бы чуть подкорректировать. Лукашенко: чужих вопросов для членов правительства в нашей стране нет! Подробности здесь.