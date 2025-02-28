Лукашенко: у нас диктатура, и эту диктатуру народ поддерживает!

Справедливая система ценообразования должна соблюдать баланс всех интересов. Об этом заявил глава государства в ходе совещания 28 февраля во Дворце Независимости. На повестке важнейшая и вместе с тем острая тема, как подчеркнул Александр Лукашенко. Речь о новой системе регулирования цен, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На первый взгляд, вопрос не так актуален, как в 2022 году, когда началась ценовая вакханалия. Остановить ее удалось жестким указом Президента о таком же жестком контроле цен от производства до магазинных полок. Вопреки скептическим замечаниям, ассортимент не только не потеряли, но нарастили, показатели инфляции в стране остаются рекордно низкими. Сегодня государство намерено уйти от жесткого контроля и создать новую формулу справедливого ценообразования. Правительство предоставило свой вариант.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это промежуточное предложение или уже окончательное? Я так ничего и не понял. Каждый день фактически допрашивал Снопкова по этому вопросу. Головченко напоминал, что это ваш главный экзамен. На нас смотрят люди, нас поддерживают. Мы все взахлеб радовались, что за нас проголосовали на последних выборах. Народ поверил. А мы что? Еще раз повторяю: не хотите работать – момент, идет назначение в правительство – момент, уходите. Сидят, выдумывают какую-то формулу, и у каждого свое мнение в голове. Президент поставил задачу и нарисовал колею, из которой вы не можете выскочить: у нас диктатура. И эту диктатуру народ поддерживает. Делайте!