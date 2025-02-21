Лукашенко: наша задача – встряхнуть страну, чтобы не было спячки!

У АПК не павінна быць супакоенасці, або страцім дасягнутае, таму краіну і адказных трэба ўзварушыць. Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка падчас семінара, прысвечанага развіццю сельскай гаспадаркі Беларусі, расказалі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
На канкрэтным паспяховым прыкладзе, па задумцы, дэталёва разбіраюць важнейшыя этапы жывёлагадоўлі – зімоўку, загатоўку кармоў. Свае меркаванні агучылі навукоўцы і практыкі, адказалі на пытанні, каб памочнікі Прэзідэнта і ўпаўнаважаныя маглі пасля максімальна эфектыўна даць ацэнку працы па гэтым напрамку ў сваіх рэгіёнах. Аляксандр Лукашэнка паставіў канкрэтныя задачы і нагадаў: 2025 не толькі Год якасці, але і год выканаўчай дысцыпліны.
Аляксандр Лукашэнка, Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь:
Наша задача – встряхнуть сегодня страну, чтобы, не дай бог, не было спячки, чтобы потом мне Комитет госконтроля не докладывал: посмотрели, хорошо здесь, а вот тут, 10-12 километров, есть объекты у губернатора, что страшно к ним подойти. Мы гордимся тем, что мы 8, или сколько там, больше миллиардов продали сельхозпродукции. Это здорово, но мы можем это потерять. Как у нас обычно бывает: успокоились, все хорошо – потеряли. Продовольствие будет постоянно дорожать. «Вы видите, как меняется обстановка политическая, которая давлела над экономикой в связи с политикой Соединенных Штатов Америки и так далее. Но обольщаться не надо». Мы не знаем, чего хотят Соединенные Штаты Америки. Говорю вам это, потому что я абсолютно погружен в эти вопросы.
Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны и так далее. Но мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами. Вот этого россиянам допустить нельзя. Не буду здесь углубляться, но меняется ситуация. Где-то, наверное, нам на пользу, а где-то вряд ли. Конкурировать на нашем рынке будет непросто. Но продовольствие будет нужно всегда. Поэтому страну встряхните как положено. Если хотите углубиться более детально в эти вопросы, специалисты здесь, начинайте работать. Что касается зимовки, то это надо уже сегодня начинать работать и контролировать. Что касается подготовки техники, то губернаторам надо дать 3-4 дня, чтобы они подготовили все хозяйства, – и поезжайте туда, где вас не ждут.