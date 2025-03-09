Здоровье на экспорт – лечиться в Беларусь приехали более 160 тысяч иностранцев за 2024-й

Здравоохранение – то, что затрагивает всех без исключения. А потому к этой сфере интерес большой, как и спрос. Так, еще ранее было поручение разобраться с ценами на медицинские услуги. В некоторых случаях они были откровенно завышены. В Беларуси ввели определенные правила регулирования цен на стоматологические услуги, которые кусались. А сейчас дошла очередь до лабораторной диагностики. На неделе Минздрав опубликовал переделанные тарифы на эту деятельность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но с другой стороны, белорусская медицина – это бренд, за который готовы платить. По данным Минздрава, в 2024 году к нам за помощью обратились жители 159 стран. Чаще всего в Беларусь приезжали медицинские туристы из стран СНГ – таких пациентов больше всего, но был запрос из Китая, США, Германии, Израиля. Иностранцев привлекает не только цена, но и качество медицинских услуг.

Но в Беларусь едут не только лечиться, но и лечить. Уже не редкость, когда иностранные студенты после учебы остаются в нашей стране жить и работать. Только в БГМУ азы профессии постигают представители из 60 стран. В том числе из Америки, Австралии и Африки. С теми, кто нашел с белорусами общий медицинский язык, на неделе пообщалась наша Марина Кишкурно.

Леонора – жительница Литвы. Хорошие отзывы о белорусской медицине слышала и раньше, но лично познакомилась с ней только недавно. Женщине понадобилась помощь стоматолога, но местным медикам сложный случай оказался не по зубам. Тогда семья обратилась к нашим специалистам.

Почему? Потому что там доступнее цены, чем у нас в Литве. И очень качественно, я довольна и рада! Это сегодня пациентка вспоминает историю, улыбаясь во все 32. Да и цены в Беларуси оказались не такими зубодробильными. Это приятный бонус, к которому уже привык сын Леоноры. Именно он буквально за руку привел маму к нашим врачам. Парень учится в витебском вузе, мечтает открыть собственную клинику. Этого ждут все его знакомые на родине: с учетом безвиза медицинский туризм для них стал еще доступнее.

Даниил Леонов, клинический ординатор по ортопедии Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета:

Мы искали возможность протезирования в Литве, но так как цена и качество больше победные были в сторону Беларуси, мы выбрали Беларусь. Мама теперь довольна. Здоровье на экспорт. Медицинский туризм в Беларуси получил второе дыхание. Лечиться к нам за 2024 год приехали более 160 тысяч иностранцев. Это граждане 159 государств. География гостей существенно расширилась, если сравнивать с тем же доковидным 2019-м. Сегодня за услугами белорусских медиков едут из Западной Европы, Китая, США, конечно, из стран СНГ и в особенности России.

За помощью к витебским медикам обратился Алексей – случай сложный. Позвоночник мужчины начал разрушаться, завелась инфекция – пациент попросту не мог ходить. Поставить его на ноги взялись в научно-практическом центре «Хирургическая спинальная инфекция». Центр молодой, открылся в 2023-м на базе областной клинической больницы Витебска. Сейчас Алексей не только стоит, но и делает неспешные шаги. А если бы не оперативное вмешательство, мог навсегда остаться инвалидом. Благо, врачи вовремя взялись за дело. Заменили поврежденные участки позвонков титановым имплантом.