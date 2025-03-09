Здоровье на экспорт – лечиться в Беларусь приехали более 160 тысяч иностранцев за 2024-й
Здравоохранение – то, что затрагивает всех без исключения. А потому к этой сфере интерес большой, как и спрос. Так, еще ранее было поручение разобраться с ценами на медицинские услуги. В некоторых случаях они были откровенно завышены. В Беларуси ввели определенные правила регулирования цен на стоматологические услуги, которые кусались. А сейчас дошла очередь до лабораторной диагностики. На неделе Минздрав опубликовал переделанные тарифы на эту деятельность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но с другой стороны, белорусская медицина – это бренд, за который готовы платить. По данным Минздрава, в 2024 году к нам за помощью обратились жители 159 стран. Чаще всего в Беларусь приезжали медицинские туристы из стран СНГ – таких пациентов больше всего, но был запрос из Китая, США, Германии, Израиля. Иностранцев привлекает не только цена, но и качество медицинских услуг.
Но в Беларусь едут не только лечиться, но и лечить. Уже не редкость, когда иностранные студенты после учебы остаются в нашей стране жить и работать. Только в БГМУ азы профессии постигают представители из 60 стран. В том числе из Америки, Австралии и Африки.
С теми, кто нашел с белорусами общий медицинский язык, на неделе пообщалась наша Марина Кишкурно.
Леонора – жительница Литвы. Хорошие отзывы о белорусской медицине слышала и раньше, но лично познакомилась с ней только недавно. Женщине понадобилась помощь стоматолога, но местным медикам сложный случай оказался не по зубам. Тогда семья обратилась к нашим специалистам.
Почему? Потому что там доступнее цены, чем у нас в Литве. И очень качественно, я довольна и рада!
Это сегодня пациентка вспоминает историю, улыбаясь во все 32. Да и цены в Беларуси оказались не такими зубодробильными. Это приятный бонус, к которому уже привык сын Леоноры. Именно он буквально за руку привел маму к нашим врачам. Парень учится в витебском вузе, мечтает открыть собственную клинику. Этого ждут все его знакомые на родине: с учетом безвиза медицинский туризм для них стал еще доступнее.
Даниил Леонов, клинический ординатор по ортопедии Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета:
Мы искали возможность протезирования в Литве, но так как цена и качество больше победные были в сторону Беларуси, мы выбрали Беларусь. Мама теперь довольна.
Здоровье на экспорт. Медицинский туризм в Беларуси получил второе дыхание. Лечиться к нам за 2024 год приехали более 160 тысяч иностранцев. Это граждане 159 государств. География гостей существенно расширилась, если сравнивать с тем же доковидным 2019-м. Сегодня за услугами белорусских медиков едут из Западной Европы, Китая, США, конечно, из стран СНГ и в особенности России.
За помощью к витебским медикам обратился Алексей – случай сложный. Позвоночник мужчины начал разрушаться, завелась инфекция – пациент попросту не мог ходить. Поставить его на ноги взялись в научно-практическом центре «Хирургическая спинальная инфекция». Центр молодой, открылся в 2023-м на базе областной клинической больницы Витебска.
Сейчас Алексей не только стоит, но и делает неспешные шаги. А если бы не оперативное вмешательство, мог навсегда остаться инвалидом. Благо, врачи вовремя взялись за дело. Заменили поврежденные участки позвонков титановым имплантом.
Артем Корнилов, заведующий Витебского областного научно-практического центра «Хирургическая спинальная инфекция»:
Присоединяется группа инженеров, которая на специальном программном обеспечении планирует имплант, индивидуальный для этого пациента по разметке, которую мы им задали. Данному пациенту тоже был спланирован имплант, его структура уникальная, имеются отличительные особенности в виде зубцов.
Изготавливает импланты белорусская фирма. Импортозамещение в медицине – важная задача, поставленная государством. Грамотный подход к делу помогает снизить количество рецидивов, сократить время пребывания в стационаре и дать людям шанс на здоровую жизнь. Им в отделении областной больницы Витебска за 2024 год воспользовались почти 100 пациентов.
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