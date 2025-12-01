С 1 декабря автомобили должны быть оборудованы зимними шинами

С 1 декабря при участии в дорожном движении автомобили должны быть оборудованы зимними шинами на всех колесах, с одинаковым рисунком протектора на одной оси. В ГАИ обращают внимание: нарушение этого требования, а также использование изношенных покрышек влечет ответственность в виде штрафа до одной базовой величины – это 42 рубля, при повторном нарушении в течение года заплатить придется до пяти раз больше, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И сегодня же начинается республиканская профилактическая акция «Зима – экзамен для водителя!». До 5 декабря включительно инспекторы ДПС проконтролируют своевременность подготовки автомобилей к эксплуатации при пониженных температурах.

Анна Банадык, представитель главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Необходимо не только заменить шины, но и полностью подготовить автомобиль к морозному сезону. Проверьте общее состояние системы охлаждения, исправность тормозной системы, рулевого управления и внешних световых приборов. Убедитесь в надежности аккумулятора. Для хорошего обзора замените стеклоочистители. Заполните бочок стеклоомывателя незамерзающей жидкостью. Очень важно и самим перестроиться на зимний, более спокойный и аккуратный стиль вождения. Следует выбирать безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и погодных условий. Увеличить дистанцию, пристегиваться всем в автомобиле.

Пешеходам тоже нужно быть особо внимательными. При переходе проезжей части смотреть по сторонам, не начинать движение, пока все автомобили не остановятся, в темноте и сумерках обозначать себя световозвращающими элементами. Зимняя дорога непредсказуема, правила жизненно необходимо соблюдать.