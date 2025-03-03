Лукашенко: чужих вопросов для членов правительства в нашей стране нет!

Многие министры сохранили свои портфели. Изменения затронули только одно ведомство – Министерство связи и информатизации. Его новым руководителем назначен Кирилл Залесский. Во время разговора глава государства поставил конкретные задачи перед каждой структурой в отдельности и перед всем правительством в целом. Речь шла о важнейших направлениях: ценообразование, зарплаты, кадровая и налоговая политика, развитии IT-отрасли. Следующая пятилетка будет непростой, потому работать экономика должна по четкому плану. Ответственность за выполнение поручений будет лежать на первом вице-премьере – Николае Снопкове, курирующем эту сферу в правительстве, подчеркнул Президент. Но работать с полной отдачей должны все члены правительства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чужих вопросов для членов правительства в нашей стране нет. Они должны заниматься всеми вопросами, которые просто, извините меня, под ноги попадутся. Вот идешь, споткнулся что-то, принимай решение. То же самое я говорю и высшим должностным лицам. Я далек от того, что я изложил вам исключительное требование, что это весь объем и так далее. Вы знаете значительно больше, чем я здесь говорил, и знаете значительно больше, чем я в своих отраслях. Но я вам сказал о главном, на что будет обращено мое внимание.

Очень хотел бы, Николай Геннадьевич, чтобы вы работали аккуратно, не забывали о том, что это дети Президента, назначенные Президентом, поэтому бить по голове их нельзя, матом ругаться на них нельзя и даже кричать на них нельзя. Только если за пределами кабинета по-мужски.

Вот такой подход должен быть. Ну и вы же знаете, что вы всегда у меня как бельмо на глазу. Кого-кого, а вас я вижу прежде всего. И у вас большие полномочия, самостоятельность большая, характеризует вас очень хорошо, с кем бы я ни разговаривал. Вы за время работы в правительстве стали совершенно другим человеком. Поэтому я на вас очень рассчитываю в этом новом старом правительстве и надеюсь, что мы получим хороший эффект. Но если совсем концептуально выше смотреть, в правительстве, в Администрации Президента у нас будут работать экономисты. Вы, премьер-министр, глава Администрации, Президента, я уже им об этом говорил, руководитель Национального банка, все будут как кулак работать, все вместе. Никакого расхождения быть не должно. Вы должны смотреть вперед, развитие страны, вы за это будете отвечать одинаково. Об этом глава Администрации предупрежден, хотя вроде бы не его вопросы, его. Премьер-министр, первый вице-премьер, глава Администрации, председатель Нацбанка – это главные экономисты.