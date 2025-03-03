Лукашенко: пятилетка будет непростой, обычной говорильней не обойдёшься – нужен результат

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прежде всего хочу, Владимир Степанович, поблагодарить вас, что вы согласились возглавить этот непростой блок. Благодарю вас за то, что мне не пришлось принимать волевое решение, вы согласились с моим предложением. Я исходил из того, что все-таки у вице-премьеров функционал будет значительно поднят. Вот ваше направление, действуйте. Мне импонирует то, что вы всегда открыто скажете свое мнение, не только в правительстве, но и у Президента. Вы человек исполнительный, если решение принято, вы будете железобетонно исполнять это решение, это я помню еще с Министерства здравоохранения. Нам пришлось с вами пройти не только 2020 непростой год политический, но и пандемию так называемую. Пришлось принимать нестандартные решения. Мы их принимали. Я очень хочу, чтобы работа с этими людьми у вас получилась. Но момент доверия, момент того, что мы назначили министров, кто-то работал раньше, кто-то отработал… Дали шанс – этот период закончился. Будут работать – пусть работают. Нет – вносите предложения, потому что эта пятилетка будет непростой. Здесь обычной говорильней не обойдешься – нужен результат.

Это не все кадровые решения Президента по формированию нового состава правительства. Глава государства анонсировал еще ряд совещаний. Ожидается, что 4 марта Александр Лукашенко рассмотрит кадровые вопросы в АПК, промышленности, сферах строительства и ЖКХ.