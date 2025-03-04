Лукашенко: мы должны ежегодно получать 11 миллионов тонн зерновых

Промышленность, строительство, агропромышленный комплекс и ЖКХ. Вот четыре кита национальной экономики и четыре сферы, которые 4 марта оказались предметом детального анализа во Дворце Независимости. У Президента кадровый день, который, по сути, стал продолжением кадрового понедельника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему производительности труда глава государства продолжил уже в другом кругу. Кругу ответственности вице-премьеров Сивака и Шулейко. За красивой формулировкой скрывается не очень красивая, но правда. Лукашенко: без дорог никто не поедет на село и не купит эту дешевенькую халупину!

Нет другого выхода, как только исправлять существующие недоработки и развивать АПК – сферу, приносящую нам по экспорту не меньше восьми миллиардов долларов, в 2025 году стоит задача достигнуть девяти. Надо произвести более девяти миллионов тонн молока, более двух миллионов тонн мяса, также в обязательном порядке обеспечить сохранность этой продукции. А у нас три области отстают по важнейшим показателям. По тому же молоку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это как понимать? У нас что, Витебская область в середине, да? У нас что, в Витебской области не хватает чем накормить корову? Да там в основном должно быть поголовье коров! Там свиней не должно быть. Может быть, кур, потому что для них нужно большое количество зерно. Но корова-то! Небольшое количество зерна – это травоядное животное. Что мне вам тут рассказывать? Все присутствующие здесь это прекрасно знают. И мы не может надоить молока. Вот с этим вопросом, равно как и с объемом намолоченного зерна, предстоит разбираться профильному вице-премьеру Юрию Шулейко и новому министру сельского хозяйства. Теперь уже бывший помощник Президента по Гомельской области наверняка имеет свое видение. Каким бы оно ни было – важен результат, да и ошибиться едва ли получится с таким вниманием и со стороны вице-премьера, и со стороны Президента. Он в полях почти каждый день.

Александр Лукашенко:

Мы должны, как я уже говорил не единожды, ежегодно получать 11 миллионов тонн зерновых. 11 миллионов тонн достань и положи. Я смотрю на поле, у меня вокруг не лучшие почвы – ты знаешь. И, если у меня вокруг эти почвы, я вижу, там озимые сохранились неплохо – значит, в других частях Беларуси будет хорошо. Я с печалью смотрю на некоторые поля, особенно по рапсу – они все коричневые. Но меня специалисты и в прошлом году убеждали, что рапс отойдет, не волнуйтесь. И он действительно отошел, всходы появились. Нам надо посмотреть внимательно на перезимовку озимых. Вы видите, сегодня-завтра уже снега не будет. Его и уже нет! Поэтому я не тороплю вас начинать сельскохозяйственные работы – надо эти работы начинать и проводить с учетом того, что еще морозы могут быть. Поэтому смотрите, что нам делать, чтобы не накормили озимые культуры и травы, а потом мороз не придушил нас прилично. Вы смотрите сами, я в этой химии не большой специалист. Вы разбираетесь, что надо сегодня делать. Работа есть на полях, ее надо вести. Особенно на юге страны. Но 11 миллионов тонн зерна вы должны ежегодно получать. Это имеются в виду зерновые, зернобобовые, рапс, кукуруза и так далее – 11 миллионов тонн.