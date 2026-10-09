Новости по тегу #Правительство Беларуси

Исполнение республиканского бюджета ожидается с дефицитом в 1,9 млрд рублей.
11 появятся в Смолевичах, 9 – в Минске и 1 – в деревне Первомай Фанипольского сельсовета Дзержинского района.
Участники обсудят, как идет реализация правительственной реформы. Ее задачи – исключить необоснованное посредничество, защитить отечественного производителя, максимально цифровизировать процесс и унифицировать правила.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр.
Местные органы власти вправе установить минимальный порог стоимости легализации, при котором рассрочка не предоставляется.
В Национальном аэропорту Минск его встретил глава белорусского правительства Александр Турчин.
Распределение по регионам следующее: 3 проекта – в Брестской области, 7 – в Витебской, 3 – в Минской и 5 – в Могилевской.
Нормативный акт призван уменьшить бюрократическую нагрузку и сформировать более комфортные условия для роста реального сектора экономики.
Также оптимизированы административные процедуры: местные органы власти теперь рассматривают заявление о включении объекта в перечень в течение 5 рабочих дней вместо 10, а срок принятия решения о включении (или об отказе во включении) сокращен с 6 до 5 рабочих дней.
Соответствующее постановление подписал Александр Турчин.
В основе – выполнение всех приоритетов, которые были утверждены на Всебелорусском народном собрании.
Согласно документу, «Центр международных связей» передается из ведения Минобразования в подчинение Нацагентства по туризму и меняет название на «Центр развития туризма и международных связей».
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