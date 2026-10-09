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Новости по тегу #Правительство Беларуси

Правительство внесло в Палату представителей проект республиканского бюджета на 2027 год
09 октября 2026 11:50

Правительство внесло в Палату представителей проект республиканского бюджета на 2027 год

Турчин подписал постановление о зарядных станциях для городов-спутников
08 октября 2026 07:35

Турчин подписал постановление о зарядных станциях для городов-спутников

Организацию электронного механизма закупок обсудят на совещании у премьер-министра
06 октября 2026 14:41

Организацию электронного механизма закупок обсудят на совещании у премьер-министра

Правительство определило, как белорусы будут отдыхать и работать в 2027 году
05 октября 2026 13:40

Правительство определило, как белорусы будут отдыхать и работать в 2027 году

Рассрочка до 5 лет: Совмин определил условия легализации самовольно занятых участков
02 октября 2026 15:40

Рассрочка до 5 лет: Совмин определил условия легализации самовольно занятых участков

Премьер-министр Казахстана прибыл в Беларусь с официальным визитом
30 сентября 2026 19:50

Премьер-министр Казахстана прибыл в Беларусь с официальным визитом

В Беларуси в перечень инвестпроектов добавили 18 новых молочно‑товарных комплексов
07 сентября 2026 15:00

В Беларуси в перечень инвестпроектов добавили 18 новых молочно‑товарных комплексов

Беларусь упрощает правила в сфере энергосбережения: что меняется для организаций
03 сентября 2026 13:10

Беларусь упрощает правила в сфере энергосбережения: что меняется для организаций

В Беларуси упрощен порядок проектирования и строительства – сняты ограничения для ряда объектов
01 сентября 2026 18:14

В Беларуси упрощен порядок проектирования и строительства – сняты ограничения для ряда объектов

Беларусь вводит временный запрет на вывоз отдельных видов промышленных товаров
01 сентября 2026 15:26

Беларусь вводит временный запрет на вывоз отдельных видов промышленных товаров

В правительстве рассмотрели проекты прогноза соцэкономразвития и республиканского бюджета на 2027-й
19 августа 2026 10:33

В правительстве рассмотрели проекты прогноза соцэкономразвития и республиканского бюджета на 2027-й

Правительство Беларуси приняло решение об усилении потенциала Национального агентства по туризму
12 июня 2026 07:35

Правительство Беларуси приняло решение об усилении потенциала Национального агентства по туризму