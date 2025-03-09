Уровень преступности в Беларуси достиг исторического минимума за последние 10 лет

Наши правоохранители неустанно следят за криминогенной обстановкой в стране. Они на службе даже в свой профессиональный праздник, который отметили 4 марта и который стал поводом для нашего материала программы «Неделя» на СТВ.

2014 год. Тогда жестокое убийство в лесу под Борисовом шокировало жителей всей страны. Неизвестный безжалостно убил и ограбил местную жительницу.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

10 лет назад декабрьским вечером женщина шла по этой лесной тропинке. Она возвращалась домой, но ее планы изменил случайный прохожий. Примерно на этом месте неизвестный мужчина напал на свою жертву. Он нанес несколько ударов ножом по шее и груди потерпевшей. После этого забрал ее сумку. Проходившая неподалеку соседка пострадавшей увидела убегающего в лес незнакомца. Тогда ему удалось уйти, но только на время. Она же услышала крики о помощи своей знакомой и немедленно подбежала к ней.

Елена Бабицкая, свидетельница:

«Лена, быстрей скорую», – мне свой телефон протягивает. Я беру у нее. И она два шага в сторону и повалилась. Упала. Я гляжу, у нее тут кровь. Телефон, слышу, говорит скорая: приезжайте быстрее. Женщину порезали.

Медики боролись за жизнь женщины, но ее спасти не удалось. Она скончалась в больнице на следующий день, так и не приходя в сознание. А тем временем сотрудники милиции делали все, чтобы докопаться до истины.

Дмитрий Колеченок, начальник Загородного отдела милиции Борисовского РУВД:

Использовали служебно-розыскную собаку, которой попытались след взять по направлению, куда преступник убегал. В округе убийство женщины вызвало огромный резонанс. Соседи, знакомые убитой параллельно с правоохранителями строили свои версии произошедшего.

Семья вообще порядочная. Да и никого такого подозрительного у соседей не было.

Дмитрий Калеченок 10 лет назад, когда было совершено убийство, работал в должности начальника уголовного розыска местного отдела. Он вместе со своими коллегами детально обследовал участок леса возле места происшествия. Но каких-то следов или улик найти не удавалось. Но надежда хоть на какую-то зацепку была. И, как позже оказалось, интуиция оперативников не подвела. В лесу нашли сумку убитой.

Дмитрий Калеченок:

Сумка лежала, как бы спрятанная немножко под стволом. Она была открыта. Что в ней находилось, мы, конечно, не осматривали. Чтобы те следы преступника, которые могли остаться, впоследствии были зафиксированы.

Раскрыть это преступление по горячим следам тогда не удалось. Не хватило информации, чтобы выйти на преступника. Но его наказание еще настигнет. Впрочем, 10 лет назад в такой тупик заходили многие расследования. Сейчас уйти безнаказанным практически нереально. В 2024-м правоохранители установили имя каждого преступника, кто совершил тяжкие, особо тяжкие злодеяния. Такая статистика действует отрезвляюще. Уровень преступности достиг исторического минимума за последние 10 лет. Даже в цифровой среде, которую буквально терзают злоумышленники всех мастей, в нашей стране наметился положительный тренд. Впервые сократилось количество киберпреступлений. Только за два месяца 2025 года милиционеры отмечают снижение на 10 %.