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Эти женщины – героини! Как живут многодетные семьи в Беларуси и какую помощь оказывает государство?

09 марта 2025 17:44
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В Беларуси здравоохранение остается одной из самых феминизированных сфер. Как и образование, а еще финансы и страховой сектор. Ну, все самое дорогое – здоровье, детей и деньги – в нашем обществе принято доверять в женские руки, и это вполне объяснимо. Белорусские женщины на собственных примерах подтверждают, что могут сочетать и материнство, и карьеру. При этом государство не остается в стороне. Мы ощущаем поддержку в декретном отпуске. И после выхода на работу и даже на пенсию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

К примеру, мамы, которые вырастили пятерых детей, могут выходить на заслуженный отдых несколько раньше, а тем, кто имеет госнаграды, устанавливается пенсия за особые заслуги. Согласитесь, весьма справедливо. Ведь воспитание детей – это такой же труд, как и остальные, а, может, даже сложнее. Уж точно эта работа отличается повышенной ответственностью и теми еще перегрузками. 

На неделе в Беларуси чествовали многодетных мам. Красивые церемонии прошли по всей стране. Это традиция – вручать такие высокие награды в преддверии 8 Марта. Международный женский день – еще один повод рассказать о тех, кто делает наш мир лучше.

На неделе Арина Верховская поздравила с праздником настоящих героинь нашего времени. 

Эти женщины – героини! Как живут многодетные семьи в Беларуси и какую помощь оказывает государство?-2

Старший у нас сын Максим, 17 лет, учится в БГК, последний курс заканчивает. Потом у нас Дарья, 14 лет, учится в 9 классе. Самирочка, 2 класс. И самые младшие, это наша последняя двойня.

Эти женщины – героини! Как живут многодетные семьи в Беларуси и какую помощь оказывает государство?-4

В прошлом – санитарка инфекционной больницы, ныне – мама пятерых детей. О такой большой семье Марина и не мечтала. Коррективы внесли двойняшки Марк и Милана. 

Марина Коробкова, многодетная мама:
Мы не планировали большую семью, у нас было трое детей, этого было достаточно. Но судьба решила по-другому и преподнесла нам такой подарок, хотя мы даже на это не рассчитывали. Тем более двойня. 

Эти женщины – героини! Как живут многодетные семьи в Беларуси и какую помощь оказывает государство?-6

Секрет большой и дружной семьи для Марины прост: нужно знать интересы каждого и поддерживать родных в начинаниях. Так, сын Максим учится в Борисовском колледже на тракториста и радует близких не только успехами в учебе, но и кулинарными шедеврами. Дарья занимается волейболом, усердно учит английский, а еще помогает маме с домашними хлопотами. Самая активная в семье Самира. Занимается танцами и вокалом. В свои 7 лет она уже завоевала множество призовых мест.

Эти женщины – героини! Как живут многодетные семьи в Беларуси и какую помощь оказывает государство?-8

Самира Коробкова:
У нас никакого второго, третьего места не было, мы только всегда первые. 

Главная награда для каждой мамы – любовь детей, но получить еще одну – орден Матери – в канун Международного женского дня вдвойне приятно. Это признание за ежедневный труд. Ведь многодетная семья – это многократная ответственность.

Эти женщины – героини! Как живут многодетные семьи в Беларуси и какую помощь оказывает государство?-10

Марина Коробкова:
В один момент нас просто добавили в группу, написали: поздравляем, принято решение, такого-то числа едем в Минск. Честно говоря, очень волнительно. Я ехала, волновалась. Когда назвали фамилию, я переволновалась, голос дрожал, не могла говорить.

Далее смотрите в видео. 

# Многодетные семьи в Беларуси # Госнаграды # Арина Верховская

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