Эти женщины – героини! Как живут многодетные семьи в Беларуси и какую помощь оказывает государство?

В Беларуси здравоохранение остается одной из самых феминизированных сфер. Как и образование, а еще финансы и страховой сектор. Ну, все самое дорогое – здоровье, детей и деньги – в нашем обществе принято доверять в женские руки, и это вполне объяснимо. Белорусские женщины на собственных примерах подтверждают, что могут сочетать и материнство, и карьеру. При этом государство не остается в стороне. Мы ощущаем поддержку в декретном отпуске. И после выхода на работу и даже на пенсию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

К примеру, мамы, которые вырастили пятерых детей, могут выходить на заслуженный отдых несколько раньше, а тем, кто имеет госнаграды, устанавливается пенсия за особые заслуги. Согласитесь, весьма справедливо. Ведь воспитание детей – это такой же труд, как и остальные, а, может, даже сложнее. Уж точно эта работа отличается повышенной ответственностью и теми еще перегрузками.

На неделе в Беларуси чествовали многодетных мам. Красивые церемонии прошли по всей стране. Это традиция – вручать такие высокие награды в преддверии 8 Марта. Международный женский день – еще один повод рассказать о тех, кто делает наш мир лучше.