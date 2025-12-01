Международный марафон ШОС состоялся в Куньмине

Международный марафон Шанхайской организации сотрудничества состоялся в Куньмине – административном центре провинции Юньнань на юго-западе Китая. Участие в нем в 2025 году приняло рекордное количество бегунов – 26 тысяч, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маршрут проходил через главные достопримечательности города. А еще организаторы подготовили для всех атлетов сюрприз: их пригласили бесплатно посетить десяток туристических достопримечательностей.

Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:

Ощущение праздника, поскольку чувствуется «шанхайский дух». Тем более 10 лет, 10 стран – такие символичные цифры. И мы видим, с каким вдохновением люди приезжают в Куньмин для того, чтобы, несмотря на время проведения, начать забег. Это показывает сплоченность между нашими странами. И то, что ШОС – это та платформа, которая имеет большое будущее.

С каждым годом куньминский марафон все больше ценится в международном легкоатлетическом движении, он уже получил золотой лейбл. Это знак всемирного признания.