«Получают три зарплаты Президента!» Лукашенко поручил разобраться с финансированием в спорте

3 марта глава государства провел совещание с социальным блоком правительства. Курировать эту сферу теперь будет Владимир Караник. Сегодня, 3 марта, он назначен заместителем премьер-министра. А последние четыре года возглавлял Гродненский облисполком. От социального блока Александр Лукашенко ждет достойных результатов работы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник, прежде чем стать губернатором Гродненской области, руководил Минздравом, а еще раньше возглавлял Минский онкологический диспансер, потому в медицине точно разбирается, да и опыт работы руководителем региона сподвиг на углубленное изучение абсолютно всех процессов. Добавим к тому личные качества, и все же Александр Лукашенко обосновал свое решение публично, но прежде поблагодарил за то, что Караник не отказался выйти из зоны комфорта. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У вас огромный опыт, вы в системе здравоохранения, наверное, самый способный и талантливый управленец. Что касается образования, основных сфер, то вы хорошо учились, начиная со школы и заканчивая своими научными работами, практическими, это тоже большой плюс. И будучи губернатором, вам надо было контактировать со средствами массовой информации. Подробности. Глава государства отметил: все профильные министры сохранили портфели, значит, на данный момент они на своих местах, но в случае, если это перестанет соответствовать действительности, вице-премьер должен внести предложение. Но кадровых решений под давлением или идя на поводу у каких-то подводных ведомственных течений Александр Лукашенко принимать не станет.

Александр Лукашенко:

Здравоохранение – нареканий куча. Но вы [новый вице-премьер Владимир Караник, который ранее возглавлял Минздрав. – Прим. ред.] знаете, почему нарекания эти идут. Вы там поможете ему разобраться. Видите ли, не тот человек пришел. Понимаете, не из той «кодлы». Не будет никаких там кланов в здравоохранении. Не будет. Поэтому действуйте. Если вы будете медленно разворачиваться, вас будут топтать и о вас вытирать ноги. И ни он, ни я вам не поможем и помогать не будем, если вы не сможете защитить себя и своих непосредственных подчиненных. Поэтому действуйте. Вы назначены Президентом, и никто не имеет права в вас камни бросать. Вы знаете, есть ФАП, есть научно-практические центры наверху. Есть система, она должна работать. В ФАП приходят тоже люди. И притом наши люди. Не богатые люди, откуда он, откуда я и откуда вы. По остальным уже много сказано, и по образованию, и по социальному обеспечению, и по средствам массовой информации. Нам тут отставать нельзя, но в образовании и забегать особо не надо. Взяли курс – вы знаете, что делать. Система начинает к вам привыкать. То, вот, «молодой такой»... Все хотят молодых, чтобы было уже новое поколение. Я об этом талдычу постоянно. Ну вот вам молодой, образованный, человек знает жизнь, прожил нелегкую жизнь. Нет, опять не то. Вы же знаете, у нас в образовании, здравоохранении самые умные. Поэтому уже привыкли. Действуйте. Только не останавливайтесь. Делайте так, чтобы было и в школе хорошо, порядок, чтобы школа была храмом, и вступительные экзамены, чтобы они были нормальными и доступными для таких, как мы когда-то с вами были. А дальше как жизнь распорядится. Кто-то станет академиком, доктором наук и так далее. Ну а кто-то… Если он в школе не учится – какая зарплата и какая работа. Поэтому действуйте.

К слову о зарплатах – министра спорта попросил Президент довести до сотрудников отрасли информацию о том, что их доходы будут пересмотрены согласно уровню их достижений. Справедливо. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы вы понимали, что нужен результат везде. Что касается ваших жестких требований по зарплате, налоги и прочее, предупредите всех, пусть готовятся к приличным изменениям. Это же не дело, что мы за бюджет всех содержим. И уж, и жаба, и еж. Все за бюджет. Каким образом? На недвижимость же налог фактически отдали спортсменам. А он там содержит неизвестно кого. Тут нам надо порядок навести. Надо, чтобы вы [новый вице-премьер Владимир Караник. – Прим. ред.], министр, руководитель НОК втроем собрались и определили, кому, что и сколько дать. А то мы сегодня спорим по зарплате и прочее. Некоторые у нас тренеры, которые в плей-офф не попали в отдельных видах спорта, они получают три зарплаты Президента. По Br35-40 тыс. Хорошая зарплата, правда? Поэтому все надо приводить в соответствие. Говорят: как это, ограничивать зарплату? Тот же Шерстнев, я читал. Не вопрос. Идите, заработайте деньги и платите. А так они, не работая, из бюджета забирают огромные суммы. И они говорят, что не надо по зарплате. Есть результат – есть деньги и прочее. Деньги, земельные участки, квартиры и прочее-прочее. Нет результата – разговора быть не может. Ждут результата и от СМИ. Слово сегодня – такое же оружие, как и гранатомет. Важно, чтобы те, кто информируют массы, были профессиональны в своем деле и не оторваны от реальности, важно постоянно быть в полях и в повестке. Министр информации Марат Марков как журналист этих принципов придерживается. Съемки – возможность оценить работу системы изнутри. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хорошо, что работаешь, не уходишь от СМИ. Будешь знать, чем живут, на своей, так сказать, шкуре пробуешь, что это такое. Надо не отставать, надо побеждать. Идти, идти вперед и побеждать. Другого не дано. В СМИ это основное. Журналист сегодня на острие. Пусть лучше будет так, чем горячая война. О победах и проблемах социального блока страны СМИ обязательно тоже будут информировать, не войной единой, тем более что сфера настолько многогранная, что одним взглядом все нюансы и не охватить. Президент расставил акценты и закрепил факт того, что задачи приняты к исполнению рукопожатиями с новыми старыми министрами.

Смотри, чтобы не были обижены наши пенсионеры. Это наше главное.