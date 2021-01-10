«Видно по глазам, что человек говорит о том, что думает». Какие впечатления остались у верующих после встречи с Александром Лукашенко?

Новости Беларуси. В Рождество принято дарить подарки со смыслом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Помимо традиционных белых цветов, глава государства преподнес митрополиту икону «Взыскание погибших». Образ Богородицы олицетворяет последнюю надежду для тех, кто уже почти совершил роковой шаг и преступил порог смерти. В свою очередь Александру Лукашенко преподнесли сувенирный бронзовый колокол как символ окончания строительства храма и, собственно, саму Крестовоздвиженскую церковь в миниатюре. Материал Алены Сыровой.

Что в небольшой деревенской церкви, что в новопостроенном храме в столице, что в любой из миллионов церквей в мире, где празднуют рождение Спасителя, верующие, выходит, молятся вроде и о сокровенном, а получается об одном на всех.

Каждый год, когда Христос рождается, у человека рождается надежда на все самое хорошее: на мир, на доброту, на любовь.

Всех с праздником со светлым, крепкого здоровья, любви, радости. И мир чтобы был. Мир, конечно, не только в нашей стране, и хотелось бы во всем мире. Сберечь это, да.

Рождество – один из главных религиозных праздников самой большой конфессии страны. И такие большие торжества Александр Лукашенко всегда разделяет со всеми, кто верит. Рождественскую свечу в этом году Президент зажег в Крестовоздвиженской церкви Минска.

Предыдущие 12 месяцев были настолько непростыми (борьба за жизни, борьба за место под солнцем, непонимания, конфликты, войны), что в этом потоке негатива невольно зарождалось сомнение: а вдруг мы больше никогда не будем счастливы? На сей счет митрополит Вениамин поделился размышлениями с верующими.

Мнения Президента и митрополита созвучны. Александр Лукашенко уверен: этот год нужен был белорусам, чтобы понять, что действительно важно, и разобраться, кто идет рядом с нами. Беларусь переживала сложнейший период в своей истории, белорусы оказались в шаге от потери права быть хозяевами на своей земле, да и самой земли. И сегодня угроза быть разделенными никуда не делась.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы можем потерять то, что есть. И самое страшное – мы можем потерять это безвозвратно. Это уже никогда не вернется (подробнее читайте здесь).

Выходит, сила в единстве. А еще в том, чтобы не делать поспешных выводов. Об этом Президент очень искренне попросил присутствующих в храме, а в их лице и всех белорусов. Александр Лукашенко: «Я вас прошу только об одном: чтобы вы меня понимали и не осуждали с ходу»

Мы ведь никогда не делили друг друга на своих и чужих ни по религиозным взглядам, ни по принадлежности к той или иной национальности, мы всегда гордились тем, что в нашем общем доме одинаково уютно разным людям и каждому находится здесь место. Так стоит ли отказываться от этого нашего умения – быть вместе? Президент настаивает: ни в коем случае. И, очевидно, с ним согласны.

– Александр Григорьевич, мудрости вам и терпения, здоровья вам. Народ с вами. Большое спасибо за то, что вы есть у нас.

– Спасибо!

– Спасибо вам! Мы с вами, до конца будем с вами.

Знаете, было видно по глазам, что человек говорит о том, что думает, не лукавит. И, наверное, всегда видно, как подается информация или как человек говорит – веришь или не веришь. Я поверил.

Все-таки общество наше должно как-то понимать, что главное ведь не доказать что-то друг другу, а понимать, что жизнь, она такая штука… Если на этой земле мы должны жить вместе, значит, должны быть дружными.