Григорий Азарёнок: под плотным покровительством западных спецслужб в Польше Павел Латушко занимается кознями против нашей страны

Новости Беларуси. Время новой авторской рубрики на телеканале СТВ, сообщили в программе «Неделя». Евгений Поболовец, СТВ:

В период политического кризиса в нашей стране появились «переобувшиеся» – люди, которые вдруг перешли на другую сторону баррикад. Хотя до этого вполне себе нормально себя чувствовали при этой власти, не чураясь званий и наград, не отказываясь от материальных благ. Отметились дипломаты, деятели культуры, представители СМИ. Кто-то их назовет предателями, кто-то – теми, кто опозорил нашу страну. И хоть подобных персонажей в каждом ведомстве были единицы, об их поступках очень громко рассказывали враждебно настроенные к нашему государству СМИ. Пришло время рассказать о них правду, которая многим будет неприятна.

Григорий Азаренок каждое воскресенье будет рисовать портреты тех, кто, по его мнению, предал страну. Говорить будет на языке фактов, которые многие из героев его рубрики хотели бы утаить. «Орден Иуды». Авторская рубрика Григория Азаренка. Григорий Азаренок, корреспондент:

В 1709 году по приказу императора Петра I в единственном экземпляре была отлита новая награда – орден Иуды. Ее обладателем стал гетман Иван Мазепа. По весу орден полностью совпадал с весом сиклиев или 30 сребреников, которые Иуда Искариотский получил от первосвященников за предательство Христа. На круге был изображен сам предатель, повесившийся на осине, а внизу изображение монет и надпись: «Треклят сын погибельный Иуда еже ли за сребролюбие давится».

Григорий Азаренок:

Во все времена предательство считалось самым страшным грехом. Есть глубинная заповедь – не предавай благодетеля своего. В аду Данте в самом страшном девятом кругу Сатана грызет троих отступников – Иуду, Брута и Кассия. После событий 2020 года в Беларуси список пополнился. Мы расскажем вам обо всех предателях, которые своими поступками опозорили само звание белоруса. Покажем, кто они на самом деле, чем дышали, как жировали и чем мотивировались, когда решили переметнуться. Новая рубрика на СТВ «Орден Иуды». Это сообщество людей, объединенных грехом предательства, которые сильнее всех ненавидят наше государство, потому что тайно, в душе, ненавидят и презирают себя, свою трусость, подлость, жадность и тщеславие. Подробности в видеоматериале. Павел Латушко в своем предательстве возвышается над остальными. Он вряд ли руководствовался финансовой выгодой, в отличие от других. Хотя и не без этого. Главная мотивация – непомерная гордыня.

Григорий Азаренок:

Я родился в 1995 году, а молодой Павел тогда окончил юрфак БГУ. Дальше – Минский гуманитарный лингвистический университет. Амбиции, связи, протекция помогли завидному карьерному взлету: в 95-96-х годах он – атташе договорно-правового управления МИД. В 1996-2000 годах – вице-консул, консул генерального консульства Беларуси в Белостоке. Дальше – пресс-служба МИД и работа послом Беларуси в Польше. Напомню, что тогда в Беларуси шел острый общественно-политический кризис, борьба Президента и преступного Верховного совета, боевики УНА-УНСО учили младших братьев по разуму из БНФ переворачивать машины. И молодой Павел был на красно-зеленой стороне. О его высокомерии ходили легенды. Зато юркий ум позволил, используя служебные полномочия, лоббировать интересы ряда польских коммерческих фирм: «Пронар», «Евросталь» и «Белавка». Оказание протекции и создание условий для их деятельности. Доказано, что Павел Латушко под видом спонсорской помощи получал ценные подарки и денежные средства в личное пользование. Но никакие деньги не грели душу, как амбиции и тщеславие. Он делал все, чтобы информация о его прорывах, деятельности и гениальности дошла до Президента. Расплетал интриги, козни и сплетни. Презирал всех, с кем соприкасался в госаппарате. В «парижский» период его жизни Латушко продолжил злоупотреблять служебным положением и поддерживать контакты с представителями польских бизнес-кругов. И тут мы видим, что связи с ними были настолько тесными, что это настораживает, ведь вслед за бизнесом сразу идут спецслужбы. Может, вербанули Палыча уже тогда? Вряд ли. Он слишком расчетливый: знал, что предательство Президент не прощает и решил, что время еще не пришло.

Григорий Азаренок:

В период командировки Павла Латушко во Францию белорусскими силовиками были получены оперативные данные о фактах возможного использования им денежных средств загранучреждения в личных целях. Но как-то выкрутился. Хотя теперь уже хорошо известно: Латушко неоднократно давал указания своим подчиненным на составление подложных отчетов об использовании бюджетных средств на якобы проводившиеся в помещении белорусского посольства во Франции или в резиденции посла дипломатические приемы с участием иностранцев. Но зато с каким упоением он давал интервью нашим государственным телеканалам. Рассказывал о своих успехах бесподобной белорусской мовой. Делал все, чтобы быть замеченным. Сейчас он радеет о народе, рассказывает, что власть все делает неправильно с 1996 года. Но ведь в 2002 году он поддерживал Президента Александра Лукашенко на выборах, в 2006-м не торчал на Октябрьской площади вместе с Милинкевичем и Козулиным, в 2010-м как министр культуры однозначно был на стороне власти. Но вот беда – амбиций и лоска было много, а дело не шло. Все было из рук вон плохо: культурная общественность запомнила его как чванливого, бездушного, холодного администратора, которого искусство интересовало только как фон для своей собственной персоны. Дальше терпеть подобного человека в качестве министра очевидно было нельзя, но Президент всегда чутко относится к людям. И чтобы Пал Палыч окончательно не спился, его поставили на тепленькое место директора Купаловского театра. Историю про сейф и кофемашину, наверное, уже знают все. За время его управления театр чуть не развалился, артисты даже готовы были писать письмо Президенту с просьбой избавить их от этого дарования, но вот грянул август 2020-го. Латушко понял, что наступает новый звездный час. Он подставил артистов, заставив их выйти из труппы. Но вот выгоду никто из них не получил, а Палыч нашел себе гавань.