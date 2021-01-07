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Александр Лукашенко: кто бы мог подумать, что будут штурмовать Капитолий – цитадель демократии мировой? Никто

07 января 2021 18:22
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Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и взрослые, и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: кто бы мог подумать, что будут штурмовать Капитолий – цитадель демократии мировой? Никто-1

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Александр Лукашенко: кто бы мог подумать, что будут штурмовать Капитолий – цитадель демократии мировой? Никто-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Жизнь сейчас сложная, но я мечтаю о том, чтобы люди, живущие ну хотя бы в Беларуси, понимали ту политику, которую мне приходится осуществлять в Беларуси. Но я реалист, знаю, что большое видится на расстоянии и все познается в сравнении. Это не я придумал. Это аксиома. Ситуация непростая. И нам надо объединиться, чтобы не потерять свое – то, что принадлежит нам.

Кто бы мог, Владыка, подумать, что сегодня в ночь (по-нашему) будут штурмовать Капитолий – цитадель демократии мировой, как они себя подавали? Кто бы мог подумать? Никто. Хотя в этом есть некая справедливость со стороны Трампа. Но это плохо. Это плохо, когда идут на штурм и гибнут люди.

Александр Лукашенко: кто бы мог подумать, что будут штурмовать Капитолий – цитадель демократии мировой? Никто-7

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# Международная политика # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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