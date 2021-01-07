Александр Лукашенко: «Я вас прошу только об одном: чтобы вы меня понимали и не осуждали с ходу»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вас прошу только об одном: чтобы вы меня понимали и не осуждали с ходу. Постарайтесь понять. Я человек мирный. Но я не могу допустить, чтобы кто-то пришел сюда и вот так открыто разрушил эту нашу обитель. Поэтому мы должны все вместе собраться и образумить тех, кто сегодня этого не понимает.

Нам не нужны ни войны, ни столкновения. Нам их принесут, посмотрите. Нам спокойной жизни не дадут. Нам свободно дышать никто не позволит в центре Европы. Это схватка. И не дай Бог она превратится в горячую войну на этой нашей территории, но где не будут решаться наши вопросы, где не будет наших интересов. Вот этого допустить нельзя. Это главное. И я вас прошу об одном: чтобы с вашей стороны было понимание.