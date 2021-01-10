Александр Лукашенко о заводе «Горизонт»: лакомый кусок, на который все ходят, знаете, и зубы скрипят

От технологий – к людям, создающих их. Это первое в 2021 году общение главы государства с трудовым коллективом. Говорят о насущном. Под крышей холдинга «Горизонт» 16 организаций и около четырех тысяч сотрудников. Направления самые разные: производство бытовой и промышленной электроники, строительство, логистика и услуги. А еще инфраструктура и пустующие площади. Такие гигантские уже не нужны. Но и разбазаривать нельзя. Александр Лукашенко стоял и стоит на этой позиции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Подумайте вместе с правительством, как мы вот этот лакомый кусок, на который все ходят, знаете, и зубы скрипят. Предлагают мне жилье тут построить, еще чего-то там, досуговый какой-то центр, дискотеки проводить. Слушайте, ну у нас есть, где проводить дискотеки. Надо строить то, что завтра даст деньги и куда мы сможем трудоустроить людей. Эту площадь надо прежде всего оставить для себя, для производства, чтобы люди – они есть же среднего возраста и постарше, сидели аксакалы – они уйдут, а дети куда пойдут работать? Ну, кто-то в Польшу пойдет, ради бога, пусть едут в Польшу, но оттуда же уже начали возвращаться. Это же наши люди, куда их девать? А им надо дать работу.

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