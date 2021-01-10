Митрополит Вениамин: «Развитие общества зависит от того, насколько мы будем беречь духовные традиции нашего народа»

Новости Беларуси. На неделе православные всего мира встретили второй по значимости религиозный праздник – Рождество Христово, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это особо почитаемый день для верующих. Накануне праздника Григорий Азаренок пообщался с Патриаршим Экзархом всея Беларуси. Поговорили не только о празднике, но и об общественных событиях. Ведь церковь играет все большую позитивную роль в жизни нашей страны и миллионов белорусов.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Владыка, сейчас активно обсуждается тема реформ, поправок в Конституцию. Церковь играет очень большую роль в жизни общества, и вы также предлагаете обществу нечто, основанное на Евангельской истине, на церковной традиции. Это вещи, связанные с семьей, с детьми, то, что самое важное. Озвучьте, пожалуйста. Поясните.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Церковь всегда предлагает людям, обществу, основываясь на словах Священного Писания, на том, чему учил Сын Божий, Сын Человеческий. То, что Святые познали из жизни своей. Мы используем этот опыт. Но как его преломить и донести до современного человека, который думает уже другими категориями? Человеку, может быть, порой не понятно, зачем долго стоять на службе, если можно с помощью современных технологий просмотреть службу дома, понять, что там происходило, получить необходимую информацию.

Зачем, например, поститься и ограничивать себя в чем-то? Зачем определенные ограничения, которые есть с точки зрения нравственности и так далее? Ведь современный мир идет к тому, что нужно больше реализовывать свою свободу, ведь каждый человек неповторим. Хочется каждому быть особым, выдающимся, особенно в молодежной среде. И здесь происходит некоторое разделение между тем, что сейчас желанным представляется для современных молодых людей, а с другой стороны, как смотрит на это старшее поколение. Можно сказать, известная такая проблема – отцы и дети, только в современном осмыслении. Но думается, что перспективы развития нашего общества во многом зависят от того, насколько мы добрые духовные, нравственные традиции нашего народа будем беречь и соблюдать. Тем самым мы будем свидетельствовать именно свою принадлежность к белорусскому народу, к тому историческому пути, который народ прошел, благодаря чему выкристаллизовались такие добрые свойства нашего народа, которыми он отличается от других народов. Поэтому нам важно сохранить традиционные семейные ценности.