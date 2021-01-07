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Прихожанин храма – Александру Лукашенко: «Мы с вами. Мы до конца с вами будем»

07 января 2021 16:28
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Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Александр Лукашенко 7 января в Рождество Христово посетил в Минске храм Воздвижения Креста Господня.  

Прихожанин храма – Александру Лукашенко: «Мы с вами. Мы до конца с вами будем»-1

Алена Сырова, СТВ: 
Глобально наша страна – пример для многих. Более 25 конфессий на одной территории, но мы не делим друг друга по принципу: православный, католик или мусульманин. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

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Мы не смотрим, поляк, еврей, русский, литовец или украинец, белорус, проживающие здесь, на нашей земле. Мы никогда не делили на своих и чужих.

Президент настаивает: не стоит начинать. И, кажется, с ним согласны. Его услышали и поддержали.

Александр Григорьевич! Мудрости вам и терпения! Народ с вами!  

Прихожанин храма – Александру Лукашенко: «Мы с вами. Мы до конца с вами будем»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо вам!  

– Большое спасибо за то, что вы есть у нас.  

Прихожанин храма – Александру Лукашенко: «Мы с вами. Мы до конца с вами будем»-7

Александр Лукашенко:  
– Спасибо!  

Спасибо вам!    
– Мы с вами. Мы до конца с вами будем.  

Прихожанин храма – Александру Лукашенко: «Мы с вами. Мы до конца с вами будем»-10

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# Православные в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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