Прихожанин храма – Александру Лукашенко: «Мы с вами. Мы до конца с вами будем»

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, СТВ:

Глобально наша страна – пример для многих. Более 25 конфессий на одной территории, но мы не делим друг друга по принципу: православный, католик или мусульманин. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Мы не смотрим, поляк, еврей, русский, литовец или украинец, белорус, проживающие здесь, на нашей земле. Мы никогда не делили на своих и чужих.



Президент настаивает: не стоит начинать. И, кажется, с ним согласны. Его услышали и поддержали.