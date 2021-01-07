Прямой эфир

История этого места хранит трагедию. Чем уникален храм Воздвижения Креста Господня в Минске?

07 января 2021 15:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и взрослые, и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для меня этот праздник главнее, чем Новый год. С какими мыслями православные верующие идут в храмы на Рождество?

История этого места хранит трагедию. Чем уникален храм Воздвижения Креста Господня в Минске?-1

Храм Воздвижения Креста Господня – один из тысяч в Беларуси и миллионов в мире, где 7 января православные верующие празднуют рождение Спасителя и молятся о том, чтобы будущее было добрым, ставят свечи за здравие и просят вроде и о сокровенном, но, получается, о глобальном – таком понятном и близком каждому.   

История этого места хранит трагедию. Чем уникален храм Воздвижения Креста Господня в Минске?-4

Каждый год, когда Христос рождается, у человека рождается надежда на все самое хорошее: на мир, на доброту, на любовь.

История этого места хранит трагедию. Чем уникален храм Воздвижения Креста Господня в Минске?-7

Эта церковь появилась в Минске в 2020 году. Рядом мемориальный комплекс «Масюковщинский лагерь смерти». На этих землях в годы Великой Отечественной войны были замучены не менее 80 тысяч военнопленных, людей, которые даже под пытками не предали.  

История этого места хранит трагедию. Чем уникален храм Воздвижения Креста Господня в Минске?-10

В том числе чтобы почтить память тех, благодаря кому мы сегодня празднуем Рождество на своей земле, приехал Президент нашей страны. Такие праздники Александр Лукашенко всегда разделяет со всеми, кто верит.  

История этого места хранит трагедию. Чем уникален храм Воздвижения Креста Господня в Минске?-13

Читайте также:

Александр Лукашенко о 2020-м: «Нам нужен был этот год, чтобы мы поняли, взявшись за ум, и подумали над будущим»

Александр Лукашенко: «Абсолютно убеждён: все те, кто идут к храму, в храм, идут за миром, идут за прощением»

Александру Лукашенко преподнесли макет храма Воздвижения Креста Господня и сувенирный бронзовый колокол

# Православные в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Для меня этот праздник главнее, чем Новый год. С какими мыслями православные верующие идут в храмы на Рождество?
07 января 2021 15:21

Для меня этот праздник главнее, чем Новый год. С какими мыслями православные верующие идут в храмы на Рождество?

В Могилёве приготовили колбасу весом 115 кг. Показываем уникальное рождественское блюдо
07 января 2021 14:26

В Могилёве приготовили колбасу весом 115 кг. Показываем уникальное рождественское блюдо

«Привезли ребёнка показать новогоднюю столицу». Что посмотреть на рождественской ярмарке в центре Минска?
07 января 2021 14:09

«Привезли ребёнка показать новогоднюю столицу». Что посмотреть на рождественской ярмарке в центре Минска?