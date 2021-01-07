Александр Лукашенко о 2020-м: «Нам нужен был этот год, чтобы мы поняли, взявшись за ум, и подумали над будущим»

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и взрослые, и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот день всегда связан с ожиданием чуда, полон радости и веселья, надежд на духовное обновление. Рождественские богослужения 7 января проходят в каждой церкви страны.

В том числе чтобы почтить память тех, благодаря кому мы сегодня празднуем Рождество на своей земле, приехал Президент нашей страны.

Алена Сырова, СТВ: Ушедший год так прошелся по судьбам стран и их жителей глобально, так приземлил, вернее даже осадил нас, что в какой-то момент появились сомнения: а будем ли мы когда-то снова счастливы, найдется ли в нашей душе место для радости и праздника? Но новогодние и рождественские дни волшебным образом дарят веру в чудо даже тем, кто уже давно вырос и привык прагматично смотреть на жизнь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам нужен был этот год, чтобы мы поняли, взявшись за ум, и подумали над будущим. Чтобы мы увидели всех, кто с нами рядом, чтобы мы четко определились, кто есть кто.

Я хочу, чтобы будущий год был лучше. И он будет лучшим, если мы не просто захотим, а сделаем все необходимое, зависящее от каждого из нас. Главное – берегите друг друга, берегите своих родных, берегите своих близких.