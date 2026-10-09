Новости по тегу #Православные в Беларуси

Есть в Смолевичском районе источник благодати, который исцеляет душу, просветляет разум, дарит силы и спокойствие. Всех паломников приглашаем в Ляденский Благовещенский мужской монастырь.
Как сохранить бодрость духа и тела в золотом возрасте? Такой вопрос нередко задают насельницы Свято-Елисаветинского монастыря матушке Марии Литвиновой.
В Минске двери храма иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость будут открыты для паломников до 11 октября.
Еще в первых христианских общинах были определены люди, на которых возлагалось особое служение, помощи своим ближним.
Исторически день связан с событиями IV века, когда в Иерусалиме был чудесным образом обретен Крест, на котором распяли Христа. В память об этом событии в храмах совершается особый обряд: священнослужители высоко поднимают святыню, осеняя ею молящихся.
Что связывает древние города Владимир и Полоцк, а также князя Андрея и преподобную Ефросинью, как был установлен праздник Покрова Пресвятой Богородицы? Об этом и не только поговорили с гостями.
Этот день называют началом всех праздников, именно он открывает новый церковный год.
Гость программы «Прикосновение к свету» – многодетный отец, эксперт и психолог благотворительного фонда в защиту семьи, материнства и детства «Покров» Руслан Писаренко.
Всего на фестивале около 10 тематических локаций. Мероприятие продлится по 14 сентября.
Приход календарной осени связан с началом нового церковного богослужебного года. Как и День знаний, он празднуется 1 сентября.
Праздник в честь обретения Минской иконы Пресвятой Богородицы и Всебелорусский крестный ход встретили жители и гости Минска.
На праздничный молебен собрались сотни минчан и гостей столицы. В храме можно увидеть первоклассников, которые только готовятся открыть бесконечный мир знаний, а также родителей и педагогов.
11 октября 2026 17:28
11 октября 2026 17:10
11 октября 2026 17:00
11 октября 2026 16:57
11 октября 2026 16:55
11 октября 2026 16:50
11 октября 2026 16:35
11 октября 2026 14:56