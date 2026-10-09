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Новости по тегу #Православные в Беларуси

«Явилась Богородица и велела построить храм». Узнали историю Ляденского Благовещенского мужского монастыря
09 октября 2026 11:43

«Явилась Богородица и велела построить храм». Узнали историю Ляденского Благовещенского мужского монастыря

Как сохранить бодрость духа и тела в золотом возрасте? Ответила монахиня
05 октября 2026 09:39

Как сохранить бодрость духа и тела в золотом возрасте? Ответила монахиня

Ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской доставили в Минск
02 октября 2026 18:00

Ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской доставили в Минск

Под Минском работает Диаконический дом социального служения – узнали, как там помогают людям
28 сентября 2026 11:31

Под Минском работает Диаконический дом социального служения – узнали, как там помогают людям

Православные Беларуси отмечают Воздвижение Животворящего Креста Господня
27 сентября 2026 07:59

Православные Беларуси отмечают Воздвижение Животворящего Креста Господня

Во Владимире открыли памятник князю Андрею Боголюбскому. Пообщались со скульптором Ильей Кирьяновым
21 сентября 2026 14:05

Во Владимире открыли памятник князю Андрею Боголюбскому. Пообщались со скульптором Ильей Кирьяновым

Православные верующие Беларуси отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21 сентября 2026 08:43

Православные верующие Беларуси отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Можно ли научиться мужеству? Пообщались с психологом и многодетным отцом Русланом Писаренко
14 сентября 2026 13:04

Можно ли научиться мужеству? Пообщались с психологом и многодетным отцом Русланом Писаренко

Международный православный фестиваль «Радость» проходит в Солигорске
09 сентября 2026 05:57

Международный православный фестиваль «Радость» проходит в Солигорске

Почему церковный новый год празднуется в сентябре? Ответил протоиерей
07 сентября 2026 12:18

Почему церковный новый год празднуется в сентябре? Ответил протоиерей

Прошел путь длиной 250 км! Пообщались с незрячим поэтом, который принял участие во Всебелорусском крестном ходе
31 августа 2026 09:32

Прошел путь длиной 250 км! Пообщались с незрячим поэтом, который принял участие во Всебелорусском крестном ходе

Молебны перед началом нового учебного года проходят в храмах Беларуси
30 августа 2026 11:16

Молебны перед началом нового учебного года проходят в храмах Беларуси