Митрополит Вениамин в праздник Рождества: «Он жил и служил прежде всего для каждого человека, для каждого из нас»

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и взрослые, и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сложившейся традиции, светлый праздник с белорусами разделил Президент. Под сводами храма Александр Лукашенко размышлял о Беларуси и народном единстве.

Сила в единстве, а еще в том, чтобы не делать поспешных выводов. Митрополит Вениамин, пользуясь тем, что сегодня его слышат миллионы белорусов, просит задуматься о миссии того, чье рождение сегодня празднуем. И в этих словах каждый услышит свое. История этого места хранит трагедию. Чем уникален храм Воздвижения Креста Господня в Минске?

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Он жил и служил прежде всего для каждого человека, для каждого из нас и показывал, что и нам нужно этому следовать. И пусть этот святой праздник побудит нас к тому, чтобы и мы приносили ко Господу свои благодарные сердца.