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Митрополит Вениамин в праздник Рождества: «Он жил и служил прежде всего для каждого человека, для каждого из нас»

07 января 2021 16:01
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Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и взрослые, и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сложившейся традиции, светлый праздник с белорусами разделил Президент. Под сводами храма Александр Лукашенко размышлял о Беларуси и народном единстве.  

Митрополит Вениамин в праздник Рождества: «Он жил и служил прежде всего для каждого человека, для каждого из нас»-1

Сила в единстве, а еще в том, чтобы не делать поспешных выводов. Митрополит Вениамин, пользуясь тем, что сегодня его слышат миллионы белорусов, просит задуматься о миссии того, чье рождение сегодня празднуем. И в этих словах каждый услышит свое.  

История этого места хранит трагедию. Чем уникален храм Воздвижения Креста Господня в Минске?

Митрополит Вениамин в праздник Рождества: «Он жил и служил прежде всего для каждого человека, для каждого из нас»-4

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:  
Он жил и служил прежде всего для каждого человека, для каждого из нас и показывал, что и нам нужно этому следовать. И пусть этот святой праздник побудит нас к тому, чтобы и мы приносили ко Господу свои благодарные сердца.  

Митрополит Вениамин в праздник Рождества: «Он жил и служил прежде всего для каждого человека, для каждого из нас»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо, Владыка, за добрые слова!  

Митрополит Вениамин в праздник Рождества: «Он жил и служил прежде всего для каждого человека, для каждого из нас»-10

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