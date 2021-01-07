«Человек говорит о том, что думает. Я поверил». Верующие делятся эмоциями от встречи с Президентом Беларуси

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко 7 января в Рождество Христово посетил в Минске храм Воздвижения Креста Господня.

Храм Воздвижения Креста Господня – один из тысяч в Беларуси и миллионов в мире, где 7 января православные верующие празднуют рождение Спасителя и молятся о том, чтобы будущее было добрым.

Было видно по глазам, что человек говорит о том, что думает. Наверное, всегда видно, как информация подается или как человек говорит – веришь или не веришь. Я поверил.